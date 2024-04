Emittent / Herausgeber: Berlin Cures Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Berlin, 23. April 2024 - Berlin Cures, ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Phase, hat heute den erfolgreichen Abschluss der Patientenrekrutierung für seine europaweite Phase-II-Studie mit BC 007 (Rovunaptabin) bekanntgegeben. BC 007 ist Berlin Cures' neuartiger Wirkstoffkandidat zur Behandlung von Long COVID und anderen Autoimmunerkrankungen. Die Studie hat nun die angestrebte Patientenzahl erreicht. Dies ist ein bedeutender Fortschritt im Bestreben des Unternehmens, Millionen von Menschen mit Long COVID zu helfen. Die Studie schreitet zügig voran und liegt im Zeitplan. Erste Ergebnisse werden im Herbst 2024 erwartet. Insgesamt wurden mehr als 114 Patienten in 14 Studienzentren in Finnland, Deutschland, Österreich, der Schweiz und Spanien in die Phase-II-Studie aufgenommen. Mit dem Abschluss des Screenings werden Patienten gebeten, keine weiteren Bewerbungen einzureichen, da alle zur Verfügung stehenden Plätze in der Studie belegt sind. Oliver von Stein, CEO von Berlin Cures, äußerte sich zufrieden über den Fortschritt: "Der Abschluss der Rekrutierung in so kurzer Zeit zeigt, wie groß der Bedarf an einer wirksamen Therapie für Long COVID ist. Dieser Erfolg unterstreicht unser Engagement für eine Therapie, mit der wir eine signifikante Verbesserung für die Betroffenen erreichen wollen. Wir freuen uns auf die Studienergebnisse und sind überzeugt, dass sie uns einem Durchbruch im Kampf gegen Long COVID näherbringen werden." Berlin Cures ist ein Vorreiter in der Entwicklung innovativer Aptamer-basierter Wirkstoffe zur Neutralisierung pathogener funktioneller Autoantikörper (fAAKs). Diese tragen zu einer Vielzahl von Autoimmunerkrankungen bei, darunter Long COVID, Herzinsuffizienz, Glaukom, ME/CFS und andere. Der Wirkstoffkandidat BC 007 zielt darauf ab, diese schädlichen fAAKs zu neutralisieren, von denen man annimmt, dass sie eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Long-COVID-Symptomen spielen. Mit dem Abschluss der Patientenrekrutierung in der Phase II bereitet sich Berlin Cures bereits aktiv auf eine anschließende Phase-III-Studie vor, die für die Zulassung und Markteinführung von BC 007 entscheidend sein wird. Das Unternehmen ist derzeit aktiv auf der Suche nach Finanzierungspartnern, um die Phase III so bald wie möglich nach einem erfolgreichen Abschluss der Phase II einleiten zu können. Über Berlin Cures:

Das Team von Berlin Cures erforscht seit mehr als zwei Jahrzehnten funktionelle Autoantikörper (fAAKs) und hat erfolgreich ein Molekül identifiziert, das diese effektiv neutralisieren kann. Für BC 007 liegen vielversprechende präklinische als auch frühe klinische Ergebnisse vor. In einer kürzlich abgeschlossenen Phase-IIa-Studie bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz konnte BC 007 eine langfristige Neutralisierung der Autoantikörper nach einer einzelnen Dosis erzielen, während bei unbehandelten Patienten die Autoantikörper weiterhin nachweisbar blieben. Darüber hinaus konnte bei den mit BC 007 behandelten Herzpatienten eine signifikante Verbesserung der Herzfunktion gezeigt werden. Das Potenzial von BC 007 als wirksame Therapie gegen Long COVID wurde erkannt, als Seren von Long-COVID-Patienten positiv auf fAAKs getestet wurden, was durch klinische Beobachtungen in vier Fallstudien gestützt wurde. Indem Berlin Cures mit dieser einzigartigen Biotechnologie die Ursache von fAAK-assoziierten Krankheiten bekämpft, leistet das Unternehmen Pionierarbeit, um dieses schwerwiegende Gesundheitsproblem grundlegend zu adressieren. Seit Juni 2023 führt Berlin Cures eine klinische Phase-II-Studie mit BC 007 in der Indikation Long COVID, einem akuten und eskalierenden globalen Gesundheitsproblem, durch, um aussagekräftige und belastbare Ergebnisse zur Wirksamkeit und Verträglichkeit von BC 007 bei Patienten mit Long COVID zu erhalten. Kontakt:

FGS Global

E-Mail: berlincures-eu@fgsglobal.com



