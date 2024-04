The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.04.2024ISIN NameXS1401331753 CARREFOUR 16/24 MTNAU3CB0243970 VICINITY CE.RE 2024DE000NLB2JM9 NORDLB IS.S.1891DE000DG4UF76 DZ BANK IS.A910 VARXS1987097430 WELLS FARGO 19/24 MTNDE000LB118D9 LBBW STUFENZINS 19/24DE000LB0BF02 LBBW OPF.9044VAR MTNDE000LB0Y8S6 LBBW STUFENZINS 14/24XS1811024543 EP INFRASTR. 18/24THB231010000 TRUE CORP.PCL -LOC- BA 4DE000HLB47K5 LB.HESS.THR.CARRARA04R/23DE000HLB47Y6 LB.HESS.THR.CARRARA04X/23US06406RAS67 BK NY MELLON 21/24XS2434794363 UNITED GRP 22/29 FLR REGSXS2065633203 EG GLBL FIN. 19/25 REGSCH0406415247 PFBK SCHW.HYP. 18-24 658US845467AN98 SOUTHWESTERN EN. 17/27XS1602259985 C-C EUR.PA.API 17/24 MTN