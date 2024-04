Antech, ein Unternehmen der Veterinärdiagnostik und Partner an der Seite von Tierärztinnen und Tierärzten bei der Prognose, Diagnose und Überwachung von Gesundheit und Erkrankung, hat heute die Markteinführung des bahnbrechenden Nu.Q Canine Cancer Test in Europa bekannt gegeben. Der Nu.Q Test ist ein schneller, zuverlässiger und zielgerichteter Screening-Test für Krebserkrankungen bei Hunderassen mit erhöhtem Krebsrisiko und älteren Hunden, der die häufigsten Krebsarten bei Hunden abdeckt. Der Test ermöglicht Tierärzten und Hundebesitzern, schneller fundierte Entscheidungen zur Krebsbehandlung treffen zu können.

Jimmy Barr, DVM, DACVECC, Chief Medical Officer von Antech, Teil von Mars Science Diagnostics, sagte: "Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass Innovationen wie der Nu.Q Canine Cancer Test in Europa immer mehr Tierärzten zur Verfügung stehen. Da jeder vierte Hund an Krebs erkrankt1, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Tierärzte Zugang zu schnellen und präzisen Verfahren zur Krebsfrüherkennung haben, damit sie frühzeitig fundierte Entscheidungen treffen und damit letztlich die Gesundheit der Haustiere positiv beeinflussen können. Das ist es, worum es bei unserer Arbeit bei Antech geht."

Der Nu.Q Canine Cancer Test ist eine bahnbrechende Technologie zur Messung zirkulierender Nukleosomen, die eine Früherkennung der Krebserkrankung bei einigen der häufigsten Krebsarten bei Hunden ermöglicht. Der Nu.Q Test wird mit dem Element i+ Analysegerät durchgeführt und ist sowohl kostengünstig als auch einfach. Es werden lediglich 50 µl EDTA-Plasma des Patienten benötigt, um in 5 bis 10 Minuten genaue Ergebnisse zu liefern. Studien2 haben gezeigt, dass die Erkennungsrate für häufige Krebsarten bei Hunden wie Lymphome und Hämangiosarkome bei Verwendung des Nu.Q Tests bei über 75 liegt. Der Nu.Q Test ist der einzige am Patienten vor Ort durchgeführte Inhouse-Test, der aus EDTA-Plasma schnelle und zuverlässige Ergebnisse liefert. Der Test kann von Tierärzten im klinischen Bereich bei jährlichen Kontrolluntersuchungen oder bei regelmäßigen medizinischen Kontrollterminen von älteren Hunden durchgeführt werden.

Dr. Maximiljan W. Krauss, Dipl. ECVS, Tierklink Düsseldorf hat den Nu.Q Canine Cancer Test während der Pilotphase eingesetzt und berichtete hierzu: "In unserer Klinik haben wir pro Jahr etwa 1.500 Krebserkrankungen bei Hunden. Lymphome und Hämangiosarkome sind die häufigsten Krebsarten, die wir bei Hunden ab einem Alter von fünf Jahren beobachten. Mit dem Nu.Q Canine Cancer Test und dem hauseigenen Element i+ Analysegerät verfügen wir über ein schnelles und zuverlässiges Verfahren zur Krebserkennung, mit dem wir in einem frühen Stadium der Erkrankung eingreifen und für jeden Patienten die bestmögliche Behandlung wählen können. Ein frühzeitiger Behandlungsbeginn kann letztendlich einen deutlichen Gewinn für die Lebensqualität eines Hundes und die Zeit, die er mit seiner Familie verbringen kann, bedeuten."

Nu.Q ist ein eingetragenes Warenzeichen von VolitionRx Limited und seinen Tochtergesellschaften. Der Nu.Q Canine Cancer Test wird unter Lizenz von Belgian Volition SRL bereitgestellt.

Über Mars Science Diagnostics und Antech

Mars Science Diagnostics ist ein Geschäftsbereich von Mars Petcare, einem breit aufgestellten Unternehmen, das sich einem einzigen Ziel verschrieben hat: EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE. Science Diagnostics bündelt die Stärken der führenden wissenschaftlichen Expertise im Bereich der Gesundheit von Haustieren mit Fachwissen in den Bereichen Diagnostik, Daten und Technologie, um die Gesundheitsversorgung von Haustieren weiter zu verbessern. Unser Geschäftsbereich Veterinärdiagnostik, Antech, umfasst diagnostische Laborgeräte und Verbrauchsmaterialien in der Praxis, darunter Produkte für die Schnelldiagnostik und digitale Zytologie, lokale und Cloud-basierte Datendienste, Software für das Praxisinformationsmanagement und die damit verbundene Software und Unterstützung, mehr als 90 Referenzlabore auf der ganzen Welt, veterinärmedizinische Bildgebung und Technologie, Schulungen und fachärztliche Unterstützungsdienste. Unser Portfolio für die Diagnostik vor Ort beinhaltet DNA-Tests mit dem Wisdom Panel, dem weltweit genauesten DNA-Test für Haustiere. Unser Waltham Petcare Science Institute betreibt seit 60 Jahren wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Gesundheit von Haustieren.

