Hemohim erfreut sich als eines der führenden funktionellen Lebensmittel Koreas auf dem Weltmarkt einer bemerkenswerten Beliebtheit.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240418194470/de/

Kolmar BNH Sejong Fabrik (Foto: Kolmar BNH)

Hemohim wurde im Rahmen einer achtjährigen Zusammenarbeit zwischen Kolmar BNH (KOSDAQ: 200130) und dem Korea Atomic Energy Research Institute mit einer Investition von 5 Mrd. KRW entwickelt. Es wurde aus den Rohstoffen Angelica gigas, Cnidium officinale und Paeonia japonica extrahiert, die traditionell in der Kräutermedizin verwendet werden. Kolmar BNH führte Tests am Menschen durch, um die Sicherheit und Wirksamkeit seines Hauptinhaltsstoffs "HemoHIM Extract complex of Angelica gigas, etc." zu bestätigen, und wurde 2006 vom koreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit für seine immunstärkenden Eigenschaften anerkannt.

Hemohim wird von Atomy, einem Kunden von Kolmar BNH, vertrieben, und in nur 17 Jahren seit seiner Markteinführung wurden Hemohim-Produkte im Wert von über 2 Billionen KRW verkauft, was es zum meistverkauften individuell zugelassenen funktionellen Gesundheitsnahrungsmittel des Landes macht. Aufgrund der starken Nachfrage aus vielen Ländern wie Australien, den USA und Thailand hat Hemohim seine globale Präsenz auf über 20 Länder ausgeweitet.

Nach einem strengen Prüfungsverfahren erhielt Hemohim vom koreanischen Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit die Zulassung als das erste individuell zugelassene Gesundheitsergänzungsprodukt des Landes, das die Immunfunktion stärken soll.

Hemohim ist nach rotem Ginseng das am zweithäufigsten exportierte Produkt in Korea und die führende individuell zugelassene funktionelle Nahrungsergänzung für die Gesundheit. Kolmar BNH wurde, angetrieben durch den Erfolg von Hemohim, mit dem 200-Millionen-Dollar-Exportturm" auf dem Handelstag 2021 geehrt, der von dem Internationalen Handelsverband Koreas veranstaltet wurde.

Kolmar BNH unternimmt F&E-Anstrengungen, um seine materielle Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, wie das "Hemohim Sustaining Technology Development Project" beweist. Nach sechsjährigen Bemühungen wurde im letzten Jahr die Funktion der Ermüdungserholung erreicht, was den Status von Hemohim als zweifach funktionales Lebensmittel mit immunstärkender und ermüdungserholender Wirkung festigt.

Um den europäischen Markt weiter zu erschließen, hat Kolmar BNH HemohimG entwickelt, das auf die europäischen Geschmacks- und Aromapräferenzen zugeschnitten ist. HemohimG ist ein für den Export bestimmtes Produkt, das den Lebensmittelvorschriften des jeweiligen Landes entspricht. Es ist jetzt bereit für den Export nach Großbritannien und in die Türkei.

Ein Vertreter von Kolmar BNH erklärte: "Hemohim ist Koreas führendes funktionelles Gesundheitsnahrungsmittel, das durch seine Forschungskapazitäten und sein Produktionsvermögen unterstützt wird. Nach seinem Erfolg in Korea in den letzten 16 Jahren ist Hemohim bereit, seinen Fußabdruck auf dem globalen Markt zu hinterlassen."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240418194470/de/

Contacts:

Kolmar BNH

Jang Woo Lee

jay.lee@kolmar.co.kr