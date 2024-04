London, Athen, Berlin (ots) -Betano wird neuer Hauptsponsor des Premier-League-Klubs Aston VillaAston Villa und Kaizen Gaming, einer der führenden GamteTech-Anbieter weltweit, verkünden eine neue und langfristige Partnerschaft. Durch diese wird Betano, die Premium-Marke von Kaizen Gaming, der neue Haupt- und Trikotsponsor des Premier-League-Klubs Aston Villa FC.Der Zwei-Jahres-Vertrag mit dem Traditionsklub aus Birmingham folgt auf den Markteintritt Betanos in Großbritannien, der in Kooperation mit der BVGroup vollzogen wird. Ab der Saison 2024/2025 wird das Betano-Logo auf der Vorderseite der Trikots der Herrenmannschaften von Aston Villa zu sehen sein. Erst vor wenigen Wochen wurde die Sponsoring-Vereinbarung von Betano als Partner der UEFA EURO 2024 sowie des CONMEBOL Copa America 2024 verkündet.Chris Heck, President of Business Operations bei Aston Villa, kommentiert die Partnerschaft wie folgt: "Wir freuen uns, Betano als unseren neuen Hauptsponsor willkommen zu heißen. Die Leidenschaft für Innovation, Kundenzufriedenheit und verantwortungsvolles Glücksspiel, für die Betano steht, passen perfekt zu den Werten unseres Klubs. Aston Villa und Betano stehen für Exzellenz und möchten gemeinsam Erfolge auf und neben dem Rasen erzielen. Diese Zusammenarbeit ist für beide Seiten ein aufregendes neues Kapitel."George Daskalakis, Mitgründer und CEO von Kaizen Gaming, betont: "Die Fans von Aston Villa können stolz auf die über 150-jährige erfolgreiche Vereinsgeschichte ihres Klubs sein. Ihre Leidenschaft wird von den Spielern, dem Trainerteam und der Vereinsführung Aston Villas geteilt, die den Verein auf Erfolgskurs gebracht und aus Aston Villa eines der eindrucksvollsten Teams im Weltfußball gemacht haben. Die beachtlichen Erfolge in der Premier League, sowie die Leistungen im europäischen Fußball Aston Villas passen perfekt zur Erfolgsstory von Betano, die durch Wachstum und Erfolge geprägt ist."Betanos Sponsoring wird auch zum gesellschaftlichen Engagement Aston Villas beitragen. Die Marke Betano hat fortwährend mit CSR-Initiativen für einen positiven Einfluss auf lokaler Ebene gesorgt, sei es um Inklusion zu fördern, die Gesundheitsversorgung zu verbessern, oder, um das Bewusstsein für wichtige gesellschaftliche Themen zu schärfen.Über Kaizen Gaming und BetanoKaizen Gaming, die Muttergesellschaft von Betano, ist eine der größten Gametech-Firmen der Welt. Mit Technologie und Menschen arbeitet Kaizen Gaming kontinuierlich daran, seinen Millionen Kunden weltweit ein unvergleichliches und gleichzeitig verantwortungsvolles Kundenerlebnis zu bieten. Kaizen Gaming ist die Muttergesellschaft der Premium-Marke Betano, die sich in zahlreichen Märkten Europas und Lateinamerikas etabliert hat und kürzlich auch in Nordamerika und Afrika expandiert hat. Derzeit beschäftigt das Unternehmen mehr als 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit.Kaizen Gaming hat sich den Ruf als einer der besten Anbieter in der globalen Sportwetten- und Gaming-Industrie erarbeitet und wurde mit mehreren Branchen-Awards ausgezeichnet - darunter fünf Preise bei den prestigeträchtigen 2023 EGR Operator Awards ("Bester Sportwettenanbieter des Jahres", "Beste Marketing-Kampagne des Jahres", "Bester Anbieter für Sportwetten auf Mobilgeräten", "Bester Anbieter für Live-Wetten", "Bestes In-House-Produkt").Die Firma nutzt neueste Technologien, um seinen Kunden das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten, das zugleich höchsten Sicherheitsstandards entspricht. Gleichzeitig verpflichtet sich Kaizen Gaming, ein Wettangebot zu offerieren, das hohen ethischen Ansprüchen genügt und von seinen Kunden verantwortungsbewusst genutzt werden soll.Mit seinen Sponsoring-Vereinbarungen und gemeinsam mit von Kaizen geförderten Athleten setzt sich Kaizen Gaming mit zahlreichen CSR-Initiativen dafür ein, einen positiven gesellschaftlichen Einfluss zu haben. Beispielsweise mit Projekten zur besseren Inklusion von Fans mit sensorischen Störungen, oder indem das Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme geschärft wird.Weitere Informationen zu Kaizen Gaming (https://kaizengaming.com/)Über den Aston Villa FCDer Verein Aston Villa Football Club wurde 1874 gegründet und war eines der Gründungsmitglieder der Football League. Der Verein gilt als Institution des englischen Fußballs und ist einer von nur sechs englischen Vereinen, die den Europapokal der Landesmeister / Champions League gewonnen haben. Dazu hat der Verein in seiner mehr als 150-jährigen Geschichte sieben Meisterschaften, sieben FA-Cups und fünf Football League Cups gewonnen.Als zukunftsorientierter Klub hat sich AVFC zu technologischer Innovation auf und neben dem Platz verpflichtet und möchte seinen Fans das beste Erlebnis im Fußball bieten. Vereint durch die Klubwerte Stolz, Leidenschaft und Hingabe arbeitet Aston Villa fortwährend daran, die Grenzen dessen zu verschieben, was einen Fußballklub ausmacht.Pressekontakt:Bei Rückfragen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte per E-Mail an Clemens Kaiser, den Country Manager von Betano Deutschland. Die Adresse lautet c.kaiser@kaizengaming.comOriginal-Content von: Betkick Sportwettenservice GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117305/5763564