LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hellt sich weiter auf. Im April stieg der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex um 1,1 Punkte auf 51,4 Zähler, wie S&P am Dienstag in London mitteilte. Es ist der höchste Stand seit elf Monaten. Analysten hatten im Schnitt mit nur 50,7 Punkten gerechnet. Die wichtige Kennzahl liegt damit weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Euro legte nach Bekanntwerden der Zahl deutlich zu und stieg bis auf fast 1,07 US-Dollar./bgf/jha/