BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat erneut für schnelle Reformen des EU-Finanz- und Bankensektors geworben. "Wir wollen mehr gemeinsame Steuerstandards. Wir wollen eine stärkere Harmonisierung der Kapitalmarktaufsicht", sagte der SPD-Politiker am Dienstag auf dem Bankentag des Bundesverbands deutscher Banken in Berlin. Das Insolvenzrecht müsse in der EU stärker harmonisiert werden. Außerdem sollten Privatanleger Zugang zu einer breiteren Palette von Finanzprodukten erhalten.

Um privates Kapitel für Investitionen zu mobilisieren, müsse die EU-Kapitalmarktunion kommen, betonte der Kanzler. Zu all dem arbeite er zusammen mit der französischen Regierung an Vorschlägen. Auch die EU-Bankenunion müsse vollendet werden, um einen gemeinsamen Markt für Bankdienstleister und bessere Rahmenbedingungen für grenzüberschreitend tätige Banken zu erreichen, sagte Scholz./tam/DP/jha