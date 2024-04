DJ HDE: Einzelhandel ist Stabilisator des Gewerbeimmobilienmarktes

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Handelsverband Deutschland (HDE) setzt nach eigenen Angaben auf eine Belebung des Handelsimmobilienmarktes in krisenbedingt schwierigem Umfeld. In seiner Rede beim Handelsimmobilienkongress 2024 in Berlin habe HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth auf die Bedeutung des Einzelhandels für eine Stabilisierung des gesamten Gewerbeimmobilienmarktes aufmerksam gemacht, teilte der Verband mit. "Der Handelsimmobilienmarkt hat die Talsohle durchschritten. Im Vorjahr ist das Transaktionsvolumen zwar zurückgegangen, aber es besteht Hoffnung auf eine Belebung der Marktlage", sagte Genth.

Im vergangenen Jahr sei der Investmentmarkt für Gewerbeimmobilien in Deutschland um 60 Prozent geschrumpft und damit auf das niedrigste Niveau seit 2010 gefallen. Bei den Transaktionen auf dem Handelsimmobilienmarkt sei im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzminus von mehr als einem Drittel zu verzeichnen. Dennoch bilde das Handelssegment die Spitze im Umsatz-Ranking aller gewerblichen Nutzungsarten. "Der Einzelhandel hat das Potenzial, in diesem Jahr als Stabilisator des gesamten Gewerbeimmobilienmarktes zu fungieren", meinte Genth.

Nach Einschätzung des HDE könne im Laufe des Jahres eine Belebung des Handelsimmobilienmarktes einsetzen. "Hohe Zinsen, hohe Baukosten und die gedämpfte Konsumstimmung haben für Unsicherheit bei Immobilieninvestoren gesorgt. Wenn sich hier die Ausgangslage verbessert, kann das den Handelsimmobilienmarkt spürbar ankurbeln", so Genth weiter. In Handelsimmobilien stecke weiterhin großes Potenzial. Der Einzelhandel bleibe "ein zentraler Impulsgeber für die weitere Entwicklung des Gewerbeimmobilienmarktes".

April 23, 2024 05:03 ET (09:03 GMT)

