Mömbris, Germany und Düsseldorf, Germany (ots/PRNewswire) -Sigenergy Technology und pvXchange Trading GmbH haben auf der Solarsolutions in Bremen ihre neue Partnerschaft bekannt gegeben. Das Innovationspotenzial von Sigenergy gepaart mit der Branchenexpertise und dem großen Vertrauen der Installateure in die Marke pvXchange machen beide Unternehmen zu idealen Partnern.Gemeinsam offerieren beide Unternehmen ab sofort Installateuren hochmoderne PV-Lösungen für die Eigenstromversorgung von Privatkunden aber auch Unternehmen, die einen echten Unterschied machen. Auch im Bereich Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge dürfen sich Kunden auf echte Neuigkeiten freuen.Volker Helfrich, Geschäftsführer der pvXchange Trading GmbH, äußerte sich zu dieser Partnerschaft wie folgt: "Die Zusammenarbeit mit Sigenergy ist für uns eine spannende Möglichkeit, unseren Kunden Produkte anzubieten, die einen echten Wettbewerbsvorteil schaffen. Gerade heute ist dies wichtiger denn je. Dabei passt bei den innovativen Sigenergy Produkten das unschlagbare Preis-Leistungsverhältnis optimal zu unserem Kundenversprechen."Sven Albermeier-Braun, Vertriebsleiter bei Sigenergy in Deutschland, kommentierte die Partnerschaft: "Wir sind begeistert, mit Martin Schachinger und Volker Helfrich von pvXchange zwei erfahrene Persönlichkeiten im deutschen PV-Markt an Bord zu haben. Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Position in dem so wichtigen D-A-CH Markt und zeigt der Branche, dass Sigenergy mit dem 5-in-1 SigenStor wirklich Neues zu bieten hat."Die Unterzeichnung der Partnerschaft zwischen Sigenergy Technology und pvXchange Trading GmbH verdeutlicht das Engagement beider Unternehmen für Innovation und Fortschritt im deutschsprachigen PV-Markt.Über pvXchange: pvXchange hat eine fast 20-jährige Unternehmensgeschichte. Bereits Ende 2004 wurde das Vorgänger-Unternehmen von Martin Schachinger gegründet und die Marke fest im internationalen Photovoltaikmarkt etabliert. 2015 erfolgte der Relaunch mit verändertem Geschäftsmodell unter dem jetzigen Namen "pvXchange Trading GmbH". Neben dem klassischen PV-Großhandel mit innovativen Produkten vieler bekannter Marken ist pvXchange auch erste Anlaufstelle bei der Beschaffung von Ersatz für nicht mehr hergestellte Solarmodule, die aber für die Instandsetzung defekter Photovoltaikanlagen dringend benötigt werden.Über Sigenergy: Sigenergy, gegründet im Jahr 2022 von Branchenpionier Tony Xu, konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer Energielösungen für Privathaushalte und Unternehmen. Das Produktportfolio rund um den SigenStor umfasst Energiespeichersysteme, Solarwechselrichter und EV-Ladelösungen. Das erstklassige Forschungs- und Entwicklungsteam von Sigenergy besteht aus Hunderten führender Experten, die die Vision teilen, die Welt durch kontinuierliche Innovation grüner zu gestalten. Mit weltweitem Vertriebs- und Servicepersonal vor Ort unterstützt Sigenergy seine Kunden in vertrauensvoller Zusammenarbeit im Sinne einer nachhaltig erfolgreichen Geschäftsentwicklung.