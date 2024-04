TRADINGIDEE des Tages KRYPTO Ethereum (23.04.2024)

Fakten:

Ethereum prallte an dem wichtigen Widerstand bei 3.220 USD ab

Der Preis liegt unter dem gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt

Die kurzfristige Stimmung bleibt bärisch

Background - Meinung

Ethereum hat in letzter Zeit eine Aufwärtskorrektur erfahren. Ein Blick auf das H4-Intervall zeigt jedoch, dass es den Verkäufern gelungen ist, den Anstieg an einem wichtigen Widerstand zu stoppen. Der Preis dieser Kryptowährung ist von dem Bereich um 3.220 - zurückgegangen, der durch die vorherigen Preisreaktionen sowie den gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt markiert wird. In Anbetracht dessen scheint eine Fortsetzung des Abwärtstrends möglich. In Anbetracht dessen wäre eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Short-Position auf Ethereum zum Marktpreis mit zwei Zielen einzugehen: 3000 und 2860. Dabei wäre es angemessen, eine Stop-Loss Order bei 3290 zu platzieren...

