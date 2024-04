Andy Walsky wird in der ersten CRN UK Liste der EMEA und APAC Channel Chiefs ausgezeichnet

ExaGrid , die branchenweit einzige Tiered-Backup-Speicherlösung mit Retention Time-Lock, die eine netzunabhängige Schicht (die eine Schichtlücke schafft), verzögertes Löschen und Unveränderlichkeit für die Wiederherstellung von Ransomware beinhaltet, gab heute bekannt, dass Andy Walsky, ExaGrids VP of EMEA APAC Sales, in der ersten CRN UK-Liste der Channel Chiefs für EMEA und APAC ausgezeichnet wurde.

Diese Liste ist die erste EMEA- und APAC-Ausgabe der jährlichen Channel Chiefs-Liste der CRN UK-Schwesterpublikation. Die in dieser Liste aufgeführten Channel-Führungskräfte verstehen die zunehmend strategische Rolle, die ihre Vertriebspartner spielen, und entwickeln Pläne für die Markteinführung und Partnerprogramme, die den Partnern helfen, diese Herausforderungen zu meistern.

"Ich fühle mich geehrt, in dieser ersten regionalen Channel Chief-Liste neben anderen Channel-Führungskräften der Branche genannt zu werden, und bin CRN UK für die Berichterstattung über die Regionen EMEA und APAC dankbar", sagte Andy Walsky.

Dies folgt auf die kürzliche Ankündigung, dass das Reseller-Partnerprogramm von ExaGrid im2024 CRN Partner Program Guide mit einem 5-Sterne-Rating ausgezeichnet wurde, was ExaGrids Engagement für die Pflege starker, profitabler und erfolgreicher Channel-Partnerschaften unterstreicht.

"ExaGrid expandiert weiterhin weltweit mit Kunden in mehr als 80 Ländern. 48 unseres Geschäfts werden jetzt außerhalb der USA getätigt, und wir werden bis 2024 in den Regionen EMEA und APAC weiter wachsen", sagte Bill Andrews, Präsident und CEO von ExaGrid. "Wir konzentrieren uns auf den Aufbau weiterer Vertriebspartnerschaften in jeder Region und freuen uns, von CRN als Marktführer anerkannt zu werden."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie in unseren Kundenberichten. ExaGrid ist stolz auf unseren NPS-Wert von über 81 Punkten!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

