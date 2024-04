Ness Ziona, Israel (ots/PRNewswire) -Das neue Angebot wird beispiellose Funktionen umfassen und soll das CDISC-CORE-Zertifizierungsprogramm durchlaufenDas Bioforum, The Data Masters, ein führendes Auftragsforschungsunternehmen (CRO), das sich auf die Bereitstellung biometrischer Dienstleistungen und Lösungen für die Branche für globale klinische Studien konzentriert, gab heute die Einführung von SUBMIT24 in seiner Betaversion im dritten Quartal 2024 bekannt, einem bahnbrechenden, kostenlosen CDISC-CORE-basierten Tool zur Überprüfung klinischer Daten. SUBMIT24 bietet einen revolutionären Ansatz zur Datenüberprüfung, indem es den Nutzern eine herunterladbare Plattform zur Verfügung stellt.SUBMIT24 ist stolz darauf, dem Konsortium für Standards im klinischen Datenaustausch (CDISC) beizutreten, einer globalen, gemeinnützigen Organisation, die Standards für die klinische Forschung entwickelt und pflegt. SUBMIT24 basiert auf den CDISC-Standards und wurde entwickelt, um den Datenüberprüfungsprozess zu rationalisieren sowie die Effizienz in der klinischen Forschung zu steigern. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seinen fortschrittlichen Funktionen ermöglicht SUBMIT24 den Anwendern die einfache sowie genaue Überprüfung klinischer Daten."Wir freuen uns, SUBMIT24 in der klinischen Forschung einführen zu können", sagte Amir Malka, Geschäftsführer. "Wir sind der Meinung, dass die Konformität klinischer Daten nicht mit einem Preisschild versehen sein sollte und stellen daher dieses innovative, kostenlose Tool vor, welches bei der Datenüberprüfung einen bedeutenden Schritt nach vorn darstellt."Zu den wichtigsten Funktionen von SUBMIT24 gehören:- Eine eigenständige Desktop-Anwendung, die gewährleistet, dass Nutzer ihre klinischen Daten sicher in ihrer eigenen Umgebung überprüfen können.- Nutzer können ihre eigenen benutzerdefinierten Regeln unter Verwendung der CDISC-CORE-Syntax hinzufügen.- SUBMIT24 bietet eine Reihe fortschrittlicher Funktionen zur Rationalisierung des Datenüberprüfungsprozesses.- SUBMIT24 wird demnächst das Zertifizierungsprogramm "CDISC CORE" durchlaufen, um seine Zuverlässigkeit und Effektivität in der klinischen Forschung weiter zu bestätigen.- Ein CFR 21 Part 11 konformes Überprüfungspaket wird öffentlich zugänglich sein."Wir glauben, dass SUBMIT24 die Art und Weise, wie klinische Daten überprüft werden, revolutionieren wird", fügte Malka hinzu. "Indem wir der Branche den Zugang zu diesem leistungsstarken Instrument ermöglichen, wollen wir das Tempo der klinischen Forschung beschleunigen und die Ergebnisse für die Patienten verbessern."Da sich die CDISC-CORE-Regeln rasch weiterentwickeln, ist eine offene und transparente Zusammenarbeit mit unserer Anbietergemeinschaft für die erfolgreiche Übernahme der CORE-Konformitätsregeln in unserer Branche von entscheidender Bedeutung. CDISC plant, innerhalb des nächsten Jahres ein CORE-Regel-Zertifizierungsprogramm zu erstellen und einzuführen, um Lösungen zu zertifizieren, die Ergebnisse liefern, welche den CORE-Regeln entsprechen und wir freuen uns darauf, dass Anbieter wie Bioforum an diesem Prozess teilnehmen", sagte Peter Van Reusel, leitender Standardbeauftragter, CDISC.Weitere Informationen zu SUBMIT24 finden Sie auf https://www.bioforumgroup.com/services/submit24/Informationen zu CDISCDas Konsortium für Standards im klinischen Datenaustausch (CDISC) ist eine globale gemeinnützige Organisation, die Datenstandards von höchster Qualität entwickelt und fördert, um inkompatible Formate, inkonsistente Methoden sowie unterschiedliche Perspektiven in einen robusten Rahmen für die Erstellung zugänglicher klinischer Forschungsdaten zu verwandeln. Angetrieben von der Überzeugung, dass der wahre Maßstab für Daten ihre Wirkung ist, versammelt CDISC eine globale Gemeinschaft von Forschungsexperten mit unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen, um die kollektive Kraft zur Förderung einer aussagekräftigeren klinischen Forschung nutzbar zu machen.Informationen zu BioforumDas Bioforum "The Data Masters" ist ein weltweit führendes klinisches Forschungsunternehmen (CRO), das sich auf biometrische Dienstleistungen und Lösungen für die Pharma-, Biotech- und Medizintechnikbranche spezialisiert hat. Mit einem Team aus erfahrenen Fachleuten und modernster Technologie bietet Bioforum einige Dienstleistungen an, darunter Datenmanagement, Biostatistik, statistische Programmierung und medizinisches Schreiben, um Unternehmen dabei zu helfen, neue Medikamente und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Um mehr über uns und unsere Dienstleistungen zu erfahren, schauen Sie auf die Website: www.bioforumgroup.com oder auf LinkedIn: https://il.linkedin.com/company/bioforum-ltdKontakt:Bioforum-Ansprechpartner:Tali Rahinsteintalir@bioforumgroup.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-bioforum-the-data-masters-stellt-submit24-vor-ein-kostenloses-und-revolutionares-cdisc-core-basiertes-tool-zur-uberprufung-klinischer-daten-302122773.htmlPressekontakt:+972545518061Original-Content von: Bioforum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174541/5764567