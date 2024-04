Initiative mit Ziel der Förderung von Early-Stage-Unternehmen durch finanzielle Unterstützung und Zugriff auf Bitdefender-Technologien und -Ressourcen

Bitdefender hat heute den Start seines Start-up-Förderprogramms Bitdefender Voyager Ventures (BVV) bekanntgegeben. Mit dieser Investment-Initiative widmet sich das Unternehmen der kommenden Generation von Start-ups in den Bereichen Cybersicherheit, Data Analytics, Automation und Künstliche Intelligenz (KI), um diese finanziell und mit weiteren Ressourcen zu fördern. BVV ist global ausgerichtet, setzt aber den Schwerpunkt auf Europa. Das Programm wird sich auf Investitionsmöglichkeiten in der Seed- oder Series-A-Phase konzentrieren und entweder als Lead- oder Co-Investor auftreten.

Das Bitdefender-Voyager-Ventures-Programm zeichnet sich dadurch aus, dass es Start-up-Unternehmen mehr als nur Kapital zur Verfügung stellt. BVV bietet eine wertvolle Kombination aus strategischer und operativer Unterstützung. Diese ist darauf ausgerichtet, den Unternehmen zu einer schnelleren Marktdurchdringung und zu einem schnelleren Wachstum zu verhelfen. Zu den bereitgestellten Ressourcen gehören der Zugang zur Bitdefender-Expertise über einzelne Branchen und zum Go-To-Market, zu ergänzenden Technologien sowie auf das globale Ökosystem des Unternehmens mit all seinen Geschäftspartnern.

"In einer Zeit, die von sehr schnellem Fortschritt und neuen Herausforderungen im Bereich der Cybersicherheit geprägt ist, zeigt das Bitdefender-Voyager-Ventures-Programm das große Engagement unseres Unternehmens für Innovationen und die Unterstützung außergewöhnlicher unternehmerischer Talente in Europa sowie auf der ganzen Welt", erläutert Florin Talpes, Co-Founder und CEO von Bitdefender. "Unsere tiefgehende Erfahrung beim Aufbau eines führenden globalen Cybersicherheitsunternehmens versetzt uns in die einzigartige Lage, Gründern dabei zu helfen, die nächste Welle innovativer Lösungen zu entwickeln und auf den Markt zu bringen."

Die Expertise von Bitdefender umfasst das Thema Sicherheit sowohl für private Anwender als auch für Geschäftskunden. Ein breites Spektrum an Lösungen sowie bewährte Go-To-Market-Strategien haben die globale Expansion des Unternehmens mit mehr als 20.000 Partnern und Millionen von Kunden in über 170 Ländern ermöglicht.

Im Rahmen seines langjährigen Engagements bei der Förderung von Cybersecurity-Startups in Europa hat Bitdefender im Laufe der Jahre zahlreiche B2B- und B2C-Unternehmen betreut und sie unter anderem in Bereichen wie Produktmanagement, internationale Expansion, Vertriebsstrategie, Öffentlichkeitsarbeit oder Teambildung beraten. Diese Historie unterstreicht die Rolle von Bitdefender. Das Unternehmen sieht sich nicht nur als Investor, sondern auch als wertvoller Partner für innovative Unternehmen, die eine bedeutende Rolle im Bereich Cybersicherheit spielen wollen.

Durch die gezielte Investition in Start-ups der Bereiche Cybersicherheit, Datenanalyse, Automatisierung und KI sucht Bitdefender Voyager Ventures die Zusammenarbeit mit starken Gründerteams, die mit Leidenschaft innovative Lösungen entwickeln. Unternehmen, die mehr über die Zusammenarbeit mit BVV erfahren möchten, finden auf der Bitdefender-Website weitere Informationen.

Weitere Informationen zum Förderprogramm finden Sie unter: https://www.bitdefender.com/company/voyager-ventures.html.

Über Bitdefender

Bitdefender ist ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen zur Abwehr, Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen. Bitdefender schützt mehrere Millionen von Endverbrauchern sowie IT-Umgebungen in Unternehmen und im öffentlichen Sektor. Die Lösungen sind in hohem Maße anerkannt als Mittel, Bedrohungen zu beseitigen, die Privatsphäre, digitale Identitäten und Informationen zu schützen sowie die Resilienz der IT gegenüber Cyberbedrohungen zu stärken. Dank umfangreicher Investitionen in Forschung und Entwicklung entdecken die Bitdefender Labs minütlich Hunderte neuer Bedrohungen und validieren täglich Milliarden von Bedrohungsanfragen. Das Unternehmen hat in seiner Geschichte bedeutende Innovationen in den Bereichen Anti-Malware, IoT-Sicherheit, Verhaltensanalyse und künstliche Intelligenz entwickelt. Seine Technologie wird von mehr als 180 der weltweit bekanntesten Technologiemarken lizenziert. Bitdefender wurde 2001 gegründet und hat Kunden in über 170 Ländern mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.bitdefender.de/.

