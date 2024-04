Baden-Baden (ots) -Im SWR3 Podcast "True Care - intensive Fälle mit Ricardo Lange" erzählt Host, Reporter und Intensivpfleger Ricardo Lange Krankheits- und Gesundheitsgeschichten von Betroffenen, die oftmals unsichtbar bleiben. Es sind Heldengeschichten, persönliche Schicksale, Geschichten des Zweifelns und lehrreiche Erzählungen über die Höhen und Tiefen des Lebens. Im Zentrum stehen die Betroffenen. Mit Fachwissen und der Hilfe von Expertinnen und Experten ordnet Ricardo Lange deren Schicksale ein und vermittelt dabei nicht nur Emotionen, sondern auch jede Menge Lehrreiches. Der Podcast ist eine Mischung aus Empathie, Erkenntnisgewinn und dem, was uns als Menschen ausmacht: Ja zum Leben zu sagen. Acht weitere Folgen, jeden zweiten Mittwoch in der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/true-care-intensive-faelle-mit-ricardo-lange/13134177/) und überall, wo es Podcasts gibt.Brustkrebsdiagnose in der SchwangerschaftIn der ersten Folge geht es um Linda Wagner. Sie ist 33 Jahre, Mutter, glücklich verheiratet und zum zweiten Mal schwanger. Eigentlich führt sie ein Leben wie aus dem Bilderbuch. Doch dann erschüttert eine Brustkrebsdiagnose Lindas heil-geglaubte Welt und stellt sie auf eine schwere Probe. Diese Folge begleitet Linda durch die schwerste Zeit ihres Lebens. Sie erzählt die Geschichte einer Mutter, die um ihr eigenes Leben ringt, während sie gleichzeitig versucht, das ihres ungeborenen Kindes zu beschützen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/podcast-true-carePressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5764701