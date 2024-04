Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!Dienstag, 7. Mai 2024, 22.15 UhrDie AnstaltPolitsatire mit Max Uthoff und Claus von WagnerIst unsere Rente noch sicher? Die Anstalt macht den Check. Zusammen mit Maike Kühl, Abdelkarim und Bodo Wartke geben Max und Claus ein satirisches Update zur Altersvorsorge in Deutschland.Liegt die Rentenzukunft in Aktien und bei privaten Versicherungen? Oder wird bald die beste Option sein, gar nicht erst in Rente zu gehen? Das Kabarettensemble schaut genau hin und stellt der Regierung einen aktuellen kabarettistischen Renteninformationsbescheid aus.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5764811