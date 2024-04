Berlin - Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak ist am Mittwoch von Bundeskanzler Olaf Scholz im Kanzleramt empfangen worden. Begrüßt wurde der britische Amtskollege mit militärischen Ehren. Es ist der erste Besuch in Berlin seit Sunaks Amtsantritt vor anderthalb Jahren.



Bei dem Gespräch soll es neben den bilateralen Beziehungen auch um Fragen der internationalen Politik gehen, "darunter der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Situation im Nahen Osten", wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit bereits im Vorfeld mitteilte.



Am frühen Nachmittag ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Gefragt werden dürfte Sunak da auch nach der britischen Abschiebepolitik. Anfang der Woche hatte das britische Parlament nach langem Streit einen umstrittenen Asylpakt mit Ruanda verabschiedet: Asylsuchende, die ohne gültige Papiere in Großbritannien eintreffen, sollen künftig umgehend nach Afrika abgeschoben werden.

Großer Insider-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Wenn Insider handeln, sollten Sie aufmerksam werden. In diesem kostenlosen Report erfahren Sie, welche Aktien Sie im Moment im Blick behalten und von welchen Sie lieber die Finger lassen sollten. Hier klicken