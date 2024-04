Vancouver, British Columbia - 24. April 2024 / IRW-Press / - Regency Silver Corp. ("Regency Silver" oder das "Unternehmen", TSXV-RSMX und OTCQB-RSMXF) freut sich bekannt zu geben, dass auf dem Projekt Dios Padre im mexikanischen Bundesstaat Sonora bei den Bohrungen im 4. Quartal 2023 die Top-5-Ergebnisse und im 2. Quartal 2023 die Top-6-Ergebnisse auf Landesebene erzielt wurden. Das Rating wurde vom unabhängigen mexikanischen Fachmagazin "Gambusino Prospector" veröffentlicht.

Im 4. Quartal 2023 wurde in der Bohrung REG-23-21 - einer ca. 65 m langen Step-out-Bohrung entlang des Streichens südöstlich der Entdeckungsbohrung REG-22-01, in der auf 35,8 m 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,82 g/t Silber enthalten waren - ein 54,65 m langer Abschnitt mit 5,34 g/t Gold, einschließlich 7,36 g/t auf 38 m, durchteuft.

Im 2. Quartal wurde in der Bohrung REG-23-14 ein 35,9 m breiter Abschnitt mit 5,51 g/t Gold durchörtert.

Mike Tucker, Head Geologist bei Regency, meint dazu: "Wir freuen uns, dass wir neben einigen der besten hochgradigen Projekte und Lagerstätten in Mexiko aufgeführt werden. Die Tatsache, dass wir auf Dios Padre bereits in einem so frühen Explorationsstadium außergewöhnliche Erzgehalte und Mächtigkeiten nachweisen können, zeugt vom Potenzial dieses Systems. Die bisherigen Bohrergebnisse haben immer wieder gezeigt, dass es sich um einen stark sulfidischen Teil eines Porphyrsystems mit hochgradiger Gold-Kupfer-Silber-Mineralisierung zu handeln scheint."

Weitere Informationen zu Regency Silver finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.Regency-Silver.com. Nähere Einzelheiten zu den Bohrergebnissen und zum Verfahren der Qualitätskontrolle/-sicherung sind in den Pressemeldungen des Unternehmens vom 11. Oktober 2022 sowie vom 24. April 2023 und 2. November 2023 nachzulesen.

Fachinformationen

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Michael Tucker, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger nach den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft. Herr Tucker ist ein Direktor des Unternehmens und kann als solcher nicht als unabhängig betrachtet werden. Herr Tucker hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

ÜBER REGENCY SILVER CORP.:

Regency Silver Corp. ist ein kanadisches Ressourcenunternehmen, das in Mexiko nach hochgradigem Gold, Kupfer und Silber sucht. Regency Silver wird von einem Team von erfahrenen Fachkräften geleitet, die über Expertise sowohl bei der Exploration als auch bei der Produktion verfügen. Das Vorzeigeprojekt von Regency ist das hochgradige Projekt Dios Padre im mexikanischen Bundesstaat Sonora, wo Regency eine umfassende, hochgradige Gold-Kupfer-Silber-Entdeckung gemacht hat, bei der es sich offenbar um ein großes magmatisch-hydrothermales System handelt, das sich in der Tiefe erweitert. Die Bohrergebnisse beinhalten 38 Meter mit 7,36 g/t Gold in Bohrloch REG 23-21, 36 Meter mit 6,84 g/t Gold, 0,88 % Kupfer und 21,8 g/t Silber in Bohrloch REG 22-01 sowie 29,4 Meter mit 6,32 g/t Gold in Bohrloch REG 23-14.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

