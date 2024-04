Napier AI, das in London ansässige RegTech für die Einhaltung von Finanzkriminalität, freut sich bekannt zu geben, dass Napier AI Continuum als Plattform zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CTF) für den weltweit führenden Impact Asset Manager Finance in Motion ausgewählt wurde.

Napier AI stellt Finance in Motion seine Client-Screening-Lösung und sein Client-Risk-Assessment-Modul als Teil der Napier AI-Continuum-Plattform zur Verfügung, um sein globales Wachstum bei der Schaffung positiver Veränderungen in Schwellenländern zu unterstützen.

Die Lösungen von Napier AI werden Finance in Motion mit den Instrumenten ausstatten, um weiterhin öffentliches und privates Kapital ausschließlich für Impact Investments in Schwellenländern bereitzustellen und gleichzeitig zu verhindern, dass Gelder zur Finanzierung krimineller Aktivitäten verwendet werden.

Zu den wichtigsten Funktionen der Plattform von Napier AI, die Finance in Motion übernehmen wird, gehören:

API-fähige, Cloud-native und automatisierte Kundenprüfung, Unterstützung der Transliteration von 22 Sprachen, KI-Fuzzy-Matching und sekundäre Scoring-Funktionen;

eine benutzerfreundliche Schnittstelle mit anpassbaren Arbeitsabläufen;

eine Sandbox-Umgebung für die Optimierung von Screening-Konfigurationen;

und konfigurierbare Dashboards mit No-Code-Regelerstellung und KI-Einsichten für eine effiziente Entscheidungsfindung.

Impact Investing befasst sich mit den dringlichsten Herausforderungen der Welt und schafft positive und messbare Veränderungen, während es gleichzeitig finanzielle Erträge liefert. Die Unterbindung der Finanzierung von Aktivitäten, die sich negativ auf Menschen und Schwellenländer auswirken, durch wirksame Anti-Geldwäsche-Kontrollen ist für Finance in Motion ein fester Bestandteil davon.

Impact Investing spielt eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Das 8. Ziel "Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum" sieht vor, "sofortige und wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Zwangsarbeit zu beseitigen, moderne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Abschaffung der schlimmsten Formen von Kinderarbeit, einschließlich der Rekrutierung und des Einsatzes von Kindersoldaten, sicherzustellen sowie Kinderarbeit in all ihren Formen zu beenden". Die Einnahmen aus diesen kriminellen Aktivitäten müssen durch wirksame AML-Kontrollen und eine enge Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden ermittelt und beschlagnahmt werden. Finance in Motion hat sich verpflichtet, einen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele zu leisten, unter anderem durch die Implementierung wirksamer AML-Kontrollen mit Napier AI.

"Wie jede Institution haben wir die Pflicht sicherzustellen, dass das aufgebrachte öffentliche und private Kapital ausschließlich für die beabsichtigten Ziele verwendet wird, in unserem Fall für Impact Investments in Schwellenländern. Dementsprechend verlangt die Regulierung wirksame Maßnahmen, um zu verhindern, dass Gelder zur Finanzierung krimineller Aktivitäten verwendet werden. Die Zusammenarbeit mit Napier AI ermöglicht es uns, Daten durch automatisierte Prozesse und integrierte Systeme effizient abzufragen", sagt Sylvia Wisniwski, Geschäftsführerin von Finance in Motion.

Greg Watson, Chief Executive Officer bei Napier AI, erklärte: "Napier AI ist stolz darauf, gemeinsam mit Finance in Motion die Technologie der nächsten Generation einzusetzen, um einen positiven Einfluss auf den Planeten zu nehmen. Der Schlüssel zur Zerschlagung krimineller Netzwerke liegt darin, ihre Einnahmequellen vollständig abzuschneiden, indem Konten, Transaktionen und Verhaltensmuster, die mit Finanzkriminalität in Verbindung stehen, korrekt identifiziert werden. Die hochmodernen Compliance-Lösungen von Napier AI unterstützen die Mission von Finance in Motion, durch automatisiertes Kunden-Screening positive Veränderungen in Schwellenländern zu bewirken."

Über Napier AI

Napier AI ist ein RegTech, das Software zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität für Banken, Zahlungsverkehrs- und Vermögensverwaltungsunternehmen bereitstellt. Napier AI entwirft und entwickelt technologische Innovationen, um die Finanzkriminalität messbar einzudämmen. Napier AI Continuum, die Plattform des Unternehmens, der mehr als 150 Institute weltweit vertrauen, verwandelt Compliance von einer gesetzlichen Verpflichtung in einen Wettbewerbsvorteil.

Über Finance in Motion

Finance in Motion ist ein globaler Impact Asset Manager, der sich ausschließlich auf die nachhaltige Entwicklung in Schwellen- und Entwicklungsländern konzentriert. Das Unternehmen strukturiert, verwaltet und berät Impact-Investmentfonds, die öffentliche und private Investoren zusammenbringen, um den Klimawandel zu bekämpfen, den Erhalt der biologischen Vielfalt zu stärken, die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu fördern, die Lebensbedingungen zu verbessern und wirtschaftliche Chancen zu verbessern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240423987316/de/

