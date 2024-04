Die patentgeschützte Innovation ermöglicht eine diskrete und gezielte Unterstützung für Stretch-Denim

The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer und nachhaltiger Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungsindustrie, gab heute auf einer Pressekonferenz bei Kingpins Amsterdam die Markteinführung einer neuen revolutionären zielgerichteten Formgebung für Stretch-Denim bekannt.

The LYCRA Company launches a revolutionary new targeted shaping innovation for stretch denim at Kingpins Amsterdam Spring 2024: LYCRA FitSense® denim technology. (Photo: Business Wire)

LYCRA FitSense ist eine formgebende Denim-Technologie, die entwickelt wurde, um Verbrauchern aller Körpertypen und -formen eine einzigartige Passformlösung anzubieten. Durch die weiterentwickelte Formgebung wird eine gezielte Unterstützung für häufige Problemzonen ermöglicht, die die Passform eines Kleidungsstücks beeinträchtigen können, wie Bauch, Taille, Oberschenkel oder Gesäß, und liefert eine anpassbare Passformlösung, die einen Durchbruch für die Denim-Industrie bedeutet.

"Die zielgerichtete Unterstützung wird in Stretch-Jeans durch die Anwendung unserer Technologie, neue Stoffstrukturen und eine präzise Konfektionierung erreicht", berichtet Ebru Ozaydin, globale strategische Marketingleiterin für Denim, Webware und Konfektionsware bei The LYCRA Company. "Unsere innovative Lösung ist diskret und unsichtbar, und die Jeans behält das authentische Look and Feel von Denim, das Verbraucher lieben."

Designer, die für Marken und Bekleidungshersteller arbeiten, können ihr Handwerk auf eine ganz neue Ebene führen, indem sie gezielt formen, stützen und heben und dadurch eine maßgeschneiderte Passform erstellen, die den Kunden hilft, in ihrer Jeans gut auszusehen und sich wohl zu fühlen. Diese Innovation hat das Potenzial, die Verbraucherzufriedenheit zu erhöhen und kostspielige Rücksendungen aufgrund schlechter Passform zu vermeiden.

"Die Marke LYCRA hat immer wieder neue Maßstäbe gesetzt, und unsere Technologien werden auch künftig die Bekleidungsindustrie transformieren", kommentiert Steve Stewart, Chief Brand and Innovation Officer. "Wir freuen uns darauf, die LYCRA FitSense Denim-Technologie auf den Markt zu bringen und sie auf der Kingpins China im Mai und der Kingpins New York im Juli vorzustellen."

Im dritten Jahr in Folge hat sich LYCRA mit der House of Denim Foundation und Studenten der Jean School zusammengeschlossen, um die Ausstellung "Stretch Yourself #3: Denim of the Future, Designed by Gen Z" zu organisieren. Wieder einmal haben talentierte Designstudenten inspirierende Silhouetten entworfen, die mit innovativen Stoffen führender Hersteller und den Technologien von The LYCRA Company ausgestattet sind.

Außerdem können Kingpins-Besucher mehr über die Entwicklung der biologischen LYCRA-Faser erfahren, die aus QIRA hergestellt wird. The LYCRA Company kooperiert mit Qore, dem Hersteller von QIRA, um die weltweit erste großtechnische Produktion von erneuerbarem Elastan zu ermöglichen. Dieses nachhaltige Produkt, das Anfang 2025 in den Handel kommt, verwendet Mais, um die Kohlendioxidemissionen der LYCRA-Faser bei gleichwertiger Performance um bis zu 44 Prozent* zu reduzieren.

Zudem feiert die Marke LYCRA 20 Jahre Kingpins-Shows, davon 10 Jahre in Amsterdam, und sponsert eine Happy Hour am Ende des ersten Tages. DJ Red Planet wird für den Soundtrack sorgen, während wichtige Momente aus der 65-jährigen Geschichte der Kultmarke auf den Monitoren Revue passieren. In einer Eröffnungsrede werden der Status der Elastanmarke als längster Sponsor der Messe und die starke Verbindung zwischen beiden Unternehmen gewürdigt.

"Ein sicherer Indikator für ihren Erfolg im Leben ist, von wem sie auf ihrem Weg begleitet werden", so Andrew Olah, Gründer und CEO von Kingpins. "Die LYCRA Company ist ein großartiger Partner für viele Unternehmen in der Jeansbranche, und Kingpins hat durch unsere enge Beziehung in zwei Jahrzehnten sehr viel gewonnen."

Um mehr über die neue LYCRA FitSense Denim-Technologie zu erfahren, besuchen Sie The LYCRA Company in der blauen Zone, Stand 11, auf der Kingpins Amsterdam, oder auf lycra.com.

*Schätzung aus dem Cradle-to-Gate Screening LCA für eine repräsentative LYCRA-Faserproduktionsanlage, Juni 2022, erstellt von Ramboll US Consulting, Inc.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümer führender Verbrauchermarken: LYCRA LYCRA HyFit LYCRA T400 COOLMAX THERMOLITE ELASPAN SUPPLEX und TACTEL The LYCRA Company hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, und ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte lycra.com.

LYCRA und LYCRA FitSense sind Handelsmarken von The LYCRA Company.

Qore und QIRA sind Handelsmarken von Qore LLC.

