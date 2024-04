Campus mit einer Kapazität von 52 MW wird dazu beitragen, die Kundennachfrage nach digitaler Infrastruktur auf einem der größten Rechenzentrumsmärkte in Europa zu befriedigen

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentren, gab heute seinen Eintritt in den irischen Markt durch die Entwicklung eines mehrphasigen Rechenzentrum-Campusses (DUB1) bekannt. Das Unternehmen wird über mehrere Phasen mehr als 1 Milliarde investieren, um den Bau und die Bereitstellung des Campusses in einem der größten Rechenzumtrumsmärkte in Europa zu ermöglichen. Die ersten beiden Phasen umfassen eine IT-Kapazität von 52 MW, wobei die erste Phase voraussichtlich Ende 2024 betriebsbereit sein wird. Nach Fertigstellung wird DUB1 den 14. Campus von Vantage in der EMEA-Region im Rahmen eines wachsenden regionalen Portfolios markieren, das sieben Länder umspannt.

Vantage Data Centers' flagship Dublin campus will include 52MW of capacity to enable next-generation applications and digital transformation. (Graphic: Business Wire)

Der irische Flaggschiff-Campus wird sich in einer Entfernung von rund neun Meilen (15 Kilometer) vom Dublin City Center in Profile Park, Grange Castle befinden, einem Gebiet, das für seine Rechenzentren bekannt ist. Auf einer Fläche von 22 Ar (neun Hektar) gelegen wird der 38.000 Quadratmeter (405.000 Quadratfuß) große Campus eine 32-MW-Anlage und eine 20-MW-Anlage umfassen und über ausreichend Land und Energie verfügen, um in naher Zukunft eine weitere Anlage hinzuzufügen. Der hocheffiziente Campus wird in Übereinstimmung mit der nachhaltigen Blaupause von Vantage errichtet, um einen branchenweit führenden Power-Usage-Effectiveness-Wert von 1,2 praktisch ohne Kühlwasser zu ermöglichen.

Vantage Data Centers ist bestrebt, bis zum Jahr 2030 Netto-CO2-Null-Emissionen zu erreichen und durch die Verwendung erneuerbarer Energien und nachhaltiger Treibstoffalternativen entlang seiner Wertschöpfungskette die Emissionen zu reduzieren. Dies steht in Einklang mit den irischen Klimaaktionsplänen und den Umweltverpflichtungen der wichtigsten Kunden des Unternehmens.

Der DUB1 Campus wird eine 100-MVA-Multi-Brennstoff-Erzeugungsanlage vor Ort umfassen, die in der Lage ist, eine Kombination verschiedener Kraftstoffe zu betreiben, in erster Linie hydriertes Pflanzenöl (HVO), ein erneuerbarer Kraftstoff, und ein von Gas Networks Ireland geliefertes Gas. Angesichts der vorübergehenden Energiebeschränkungen in Dublin wird die Erzeugungsanlage vor Ort die gegenwärtigen Kapazitätsengpässe verringern helfen, indem sie den Druck auf den Energiebedarf aus dem Netz verringert und gleichzeitig eine optimale Effizienz und Leistungsabgabe erreicht. Darüber hinaus ist die Erzeugungsanlage in der Lage, den Strom zurück ins Netz zu leiten, um die Stromverfügbarkeit im Raum Dublin weiter zu unterstützen. Außerdem plant Vantage, HVO anstelle konventioneller Dieselkraftstoffe in seiner gesamten Flotte von Notstromaggregaten zu installieren, und setzt sich dafür ein, längerfristige Energielieferverträge zwischen dem Betreiber einer Erzeugungsanlage und Verbrauchern (CPPAs) für grüne Energie zu erhalten, wie etwa Biomethan von lokalen Anbietern. Gegenwärtig nutzt das Unternehmen HVO für 99% seines Kraftstoffbedarfs im Verlauf der Bauphase.

"Die South Dublin Chamber begrüßt das in unseren Bereich gesetzte Vertrauen aufgrund des Investments von Vantage in Höhe von 1 Milliarde €", so Peter Byrne, CEO, South Dublin Chamber. "Vantage Data Centers wird nicht nur zur lokalen Beschäftigung und Besteuerung beitragen, sondern wird auch die Sicherheit unserer Daten und die künftige Geschäftstätigkeit in den kommenden Jahren durch diese große Investition in Technologie sicherstellen."

"Da es sich bei Dublin um einen der weltweit größten Rechenzentrumsmärkte handelt, festigt diese Erweiterung die Rolle von Vantage an der Spitze der Revolution der digitalen Infrastruktur und signalisiert den Beginn einer starken Partnerschaft mit lokalen Beamten und der Gemeinde", so David Howson, President, EMEA bei Vantage Data Centers. "Im Verlauf dieser Entwicklung wird es bedeutende positive wirtschaftliche Auswirkungen auf die Gemeinde geben, da wir mehr als 1.100 Einzelpersonen während der Hauptbauphase beschäftigen und rund 165 Arbeitsplätze schaffen, um den Campus betreiben zu können. Vantage ist bestrebt, ein guter Nachbar zu sein, wo immer wir Rechenzentren bauen und betreiben, und wir sind gespannt auf die Fortführung der Arbeit mit Gemeinschaftsorganisationen, wie etwa unter anderem mit dem Round Tower GAA Club, Newcastle Tidy Towns, dem St. Francis Football Club, Ballyboden St. Enda's GAA und der St. Ronan's National School in Deansrath."

"Vantage fühlt sich der Umwelt verpflichtet und ist daher äußerst erfreut, dass unsere Nachhaltigkeitsziele, einschließlich der Reduzierung der Emissionen, der Einhaltung der Netto-CO2-Null-Emissionsziele bis zum Jahr 2030 und der Maximierung der Energieeffizienz, im Einklang mit den Zielen der irischen Regierung und den Aufsichtsbehörden stehen, während wir die führende Position Irlands im digitalen Zeitalter des Cloud-Computing weiter ausbauen", so Jinél Fourie, Director of Public Policy, EMEA bei Vantage Data Centers. "Während die Umwelttechnik weiter voranschreitet, darunter die erstmalige Nutzung einer Multi-Brennstoff-Erzeugungsanlage in Dublin, freuen wir uns nun auf die Fortführung unserer lokalen Partnerschaften, um zusätzliche Lösungen zur Verbesserung der örtlichen Gemeinschaft zu erkunden."

Weitere Informationen über die Campusse von Vantage Data Centers finden Sie unter https://vantage-dc.com/data-center-locations/.

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers versorgt, kühlt, schützt und verbindet die Technologie weltweit bekannter Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen. Durch die Entwicklung und den Betrieb auf fünf Kontinenten in Nordamerika, EMEA und der Asien-Pazifik-Region hat Vantage das Design von Rechenzentren auf innovative Weise weiterentwickelt und erhebliche Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in flexiblen Umgebungen erreicht, die so schnell skaliert werden können, wie es der Markt erfordert

Weitere Informationen unter www.vantage-dc.com.

