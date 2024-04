Lenovos dritter jährlicher globaler CIO-Bericht zeigt, dass KI die dringlichste Priorität der IT ist, nur übertroffen von der Cybersicherheit.

Die größten Hindernisse für die Verbreitung von KI sind jedoch die Geschwindigkeit der Einführung und die Sicherheit.

KI hat für CIOs oberste Priorität, so die Ergebnisse des dritten jährlichen globalen CIO-Berichts von Lenovo. "Inside the Tornado: How AI is Reshaping Corporate IT Today" (Im Inneren des Tornados: wie KI die Unternehmens-IT heute umgestaltet) zeigt, dass CIOs zwar dringend KI einführen und skalieren müssen, ihre Ambitionen aber durch Geschwindigkeit, Sicherheit und andere Unternehmensfunktionen, die noch nicht bereit für KI sind, gefährdet sind.

Im Gegensatz zu den Vorjahren geben CIOs nicht-traditionelle Aufgaben ab, um sich stärker auf ihre IT-Kernfunktionen zu konzentrieren. Etwas mehr als die Hälfte (51 %) der CIOs ist der Meinung, dass KI/ML eine dringende Priorität darstellt, die nur von der Cybersicherheit übertroffen wird. Diese Dringlichkeit steht in direktem Zusammenhang mit dem Druck, unter dem CIOs stehen, die geschäftlichen Auswirkungen voranzutreiben und nicht die betriebliche Wartung und Erhaltung. 84 der CIOs gaben an, dass sie mehr denn je anhand von Geschäftsergebnis-Kennzahlen bewertet werden.

"Die CIOs von heute arbeiten in einem Tornado der Innovation. Nachdem die IT jahrelang in nicht-traditionelle Aufgabenbereiche expandierte, sehen wir jetzt, wie KI die CIOs zurück zu ihrem Kernauftrag zwingt", sagt Ken Wong, Präsident der Solutions and Services Group von Lenovo. "Dies wird durch das eindeutige Versprechen des Einsatzes von KI in Verbindung mit dem Druck auf die IT-Führungskräfte angetrieben, den Wert dieser Investitionen nachzuweisen und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen."

CIOs sind optimistisch, was die Auswirkungen von KI angeht 80 Prozent sind der Meinung, dass Durchbrüche und Entwicklungen in der KI einen signifikanten Einfluss auf ihr Geschäft haben werden. Gleichzeitig sehen CIOs die Geschwindigkeit der Einführung und die Sicherheit als die größten Hindernisse für die Skalierung von KI. Große Teile ihrer Unternehmen sind nicht auf KI vorbereitet, was sich direkt auf die Fähigkeit der IT auswirkt, KI schnell zu skalieren. Die Befragten nannten insbesondere: neue Produktlinien (78 %), Unternehmensrichtlinien/ethische Nutzung (76 %), Lieferkette (74 %) und die technischen Fähigkeiten der IT (51 %).

Was im Vergleich zu den Vorjahren gleich geblieben ist, ist die ständige Herausforderung für die IT, die Auswirkungen zu messen. Einundsechzig Prozent der CIOs gaben an, dass sie es als sehr oder äußerst schwierig empfinden, die Kapitalrendite (ROI) von Technologieinvestitionen nachzuweisen. Während 96 der CIOs in den nächsten 12 Monaten mit steigenden Investitionen rechnen, geben 42 der Befragten zu, dass sie frühestens in zwei bis drei Jahren einen positiven ROI aus KI-Investitionen erwarten.

KI als Netto-Positivum für die Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der CIO-Rolle, was jedoch durch die Tatsache erschwert wird, dass 38 der Befragten zugeben, dass der Nachhaltigkeit aufgrund der Ressourcen, die für die Einführung von KI bereitgestellt werden, weniger Priorität eingeräumt wird. Letztendlich sehen die CIOs KI als einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit: 78 sagen, dass der Einsatz von KI die Erreichung der IT-Nachhaltigkeitsziele ihres Unternehmens erleichtern wird.

Fragen zu Humankapital und finanziellen Ressourcen bleiben bestehen

Während die CIOs die KI-Bereitschaft der IT optimistisch einschätzen, könnten weitere KI-Investitionen zusätzliche personelle und finanzielle Ressourcenlücken schaffen. 89 der CIOs warnen davor, dass mit der weiteren Verbreitung von KI-Technologien die Rolle des Humankapitals noch wichtiger werden wird. Angesichts der zu erwartenden Budgetbeschränkungen könnte sich die Aufstockung des Personalbestands, um den KI-Ambitionen gerecht zu werden, als Herausforderung erweisen.

Während 96 der CIOs eine Erhöhung der KI-Investitionen im kommenden Jahr erwarten, gehen nur 20 davon aus, dass die IT-Budgets insgesamt um mehr als 10 steigen werden. CIOs räumen ein, dass die Erforschung und Einführung von KI Ressourcen und Aufmerksamkeit von anderen wichtigen IT-Bereichen abzieht, darunter Cloud-Einführung/digitale Transformation (48 %), Nachhaltigkeit (38 %) und Mitarbeitervergütung (38 %).

"Es gibt eine klare Chance für uns, Unternehmen dabei zu helfen, KI sinnvoll zu nutzen, ihre Skalierung zu beschleunigen und sie dabei zu beraten, wie die Auswirkungen dieser Investitionen effektiv gemessen werden können", fügt Wong hinzu. "Unsere Kunden setzen KI bereits ein, um Nachhaltigkeit, Sicherheit und digitale Transformation voranzutreiben. Wir können sie dabei unterstützen, weitere Ergebnisse zu erzielen, indem wir kohärente Implementierungsstrategien entwickeln, die den Herausforderungen der CIOs gerecht werden."

