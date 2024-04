Mundipharma* gab heute die Übernahme aller Vermögenswerte und Rechte im Zusammenhang mit Rezafungin von Cidara Therapeutics weltweit bekannt.

Damit erhält Mundipharma das weltweite Eigentum an Rezafungin, einschließlich der laufenden Entwicklung und des Vertriebs. Rezafungin ist ein neuartiges, einmal wöchentlich einzunehmendes Echinocandin, das für die Behandlung der invasiven Candidose bei Erwachsenen angezeigt ist. 1

Die invasive Candidose ist eine schwere, lebensbedrohliche Infektion der Blutbahn und/oder des tiefen/viszeralen Gewebes. 2,3 Sie betrifft schwer kranke Menschen, insbesondere solche mit einem geschwächten Immunsystem, und die Sterblichkeitsrate kann 40 4 oder mehr betragen. 5,6 Sie kann eine große Belastung für das Gesundheitssystem darstellen, mit dem Potenzial für ausgedehnte Behandlungsregime und lange Krankenhausaufenthalte. 6 In den letzten 15 Jahren gab es keine neuen Behandlungen und die Morbiditäts- und Mortalitätsraten sind weitgehend gleich geblieben, was auf die Notwendigkeit alternativer Behandlungsmöglichkeiten hinweist. 7,8

"Diese Akquisition versetzt Mundipharma in die beste Position, um das volle Potenzial von Rezafungin auszuschöpfen, einschließlich seiner Verfügbarkeit und der laufenden Entwicklung. Wir setzen uns dafür ein, dass Patienten mit invasiver Candidose Zugang zu einer zusätzlichen Behandlungsoption haben, um diese potenziell lebensbedrohliche Erkrankung zu behandeln", sagte Marc Princen, Chief Executive Officer bei Mundipharma.

Rezafungin wurde im März 2023 9 von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) und im Dezember 2023 10von der Europäischen Kommission (EC) zugelassen. Es wurde auch von der britischen Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) im Januar 2024 11 und vom Ministerium für Gesundheit und Prävention der VAE (MOHAP) im März 2024 zugelassen. Rezafungin hat den Orphan Drug Designation Status für die Behandlung von invasiver Candidiasis in den USA 12 der EU 13 und Großbritannien erhalten. 14 Es ist derzeit für Patienten in Großbritannien und Deutschland erhältlich. Weitere Zulassungsanträge unterliegen einem beschleunigten Prüfverfahren, um die Versorgung der Patienten mit diesem wichtigen Medikament zu unterstützen.

Die Vermarktungsrechte für Rezafungin in den Vereinigten Staaten werden weiterhin an Melinta Therapeutics lizenziert.

*Vermögenswerte und Rechte, die von der Napp Pharmaceutical Group Limited erworben wurden, einem Mitglied des internationalen Netzwerks unabhängiger assoziierter Unternehmen von Mundipharma.

Über invasive Candidose

Invasive Candidose (IC) ist nach wie vor ein Bereich mit erheblichem ungedecktem Bedarf, insbesondere bei schwerkranken Patienten in Krankenhäusern und bei Patienten mit geschwächtem Immunsystem. Trotz einer Reihe von Behandlungsmöglichkeiten liegt die Sterblichkeitsrate bei Patienten mit invasiver Candidose bei 40 4 oder mehr. 5,6 IC ist eine schwere, lebensbedrohliche systemische Candida-Infektion der Blutbahn und/oder des tiefen/viszeralen Gewebes, die als Candidämie und tiefsitzende Gewebecandidose bekannt ist. 15

Über Mundipharma

Mundipharma ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das sich auf Kunden in Afrika, Asien-Pazifik, Kanada, Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten konzentriert.

Mundipharma hat es sich zur Aufgabe gemacht, Patienten innovative Behandlungen in den Bereichen Schmerztherapie, Infektionskrankheiten und andere schwere und schwächende Krankheiten zur Verfügung zu stellen. Ihre Leitprinzipien, die sich um Integrität und Patientenzentrierung drehen, stehen im Mittelpunkt ihres Handelns. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.mundipharma.com.

Quellenangaben:

Datum der Erstellung: April 2024

