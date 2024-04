MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Erwartungen der deutschen Exportindustrie haben sich in diesem Monat wieder leicht verschlechtert. Der monatliche Indikator des Münchner Ifo-Instituts sank im April auf minus 2,0 Punkte, nach minus 1,2 Punkten im März. "Die Stimmung ist etwas gedämpft", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe am Donnerstag. "Die vielen guten Wachstumsaussichten in der Weltwirtschaft schlagen sich noch nicht in zusätzlichen Aufträgen nieder."

Der Exporterwartungsindikator basiert auf monatlichen Rückmeldungen einer vierstelligen Zahl von Industriefirmen. Die Unternehmen teilen ihre Exporterwartungen für die nächsten drei Monate mit. Der Saldo wird gebildet aus der Differenz der positiven und negativen Einschätzungen - ist der Saldo negativ, rechnen mehr Unternehmen mit nachlassenden Exporten als mit Wachstum. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft insgesamt hingegen hatte sich laut monatlichem Ifo-Geschäftsklimaindex im April verbessert./cho/DP/jha