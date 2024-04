APA ots news: Michael Hysek, FMA-Bereichsleiter Bankenaufsicht, als SUPRISC-Vorsitzender der EU-Bankenaufsichtsbehörde EBA wiederbestellt

Mit dem "Supervision, Risks and Innovation Standing Committee" (SUPRISC) leitet Hysek einen der wichtigsten Ausschüsse im europäischen Bankaufsichtssystem.



Wien (APA-ots) - Dr. Michael Hysek, Bereichsleiter der Bankenaufsicht in der FMA, wurde als Co-Chair eines der vier "Standing Committees" der europäischen Bankaufsichtsbehörde EBA (European Banking Authority) wiedergewählt. Mit dem "Supervision, Risks and Innovation Standing Committee" (SUPRISC) leitet er einen der wichtigsten Ausschüsse im europäischen Bankaufsichtssystem. SUPRISC fokussiert auf die Bereiche "Risiken", "Aufsichtspraktiken" sowie "Innovation", bereitet hier das einschlägige Arbeitsprogramm der EBA vor und setzt so wesentliche Impulse für die europäische Aufsichtsentwicklung.



Bei "Risks & Vulnerabilities" wird derzeit ein Schwerpunkt auf Schwachstellen, die sich aus Umwelt-, Sozial- und

Governance-Risikotreibern, den ESG-Faktoren (Environment, Social, Governance), gelegt. Zudem werden Risiken und Schwachstellen im Zusammenhang mit Cybersicherheit, technologischem Wandel, Innovation, digitaler operativer Widerstandsfähigkeit und auch Zahlungsdiensten adressiert.



In das SUPRISC-Mandat fallen weiters "Stress Tests", "das Management der Risiken der Informations- und

Kommunikationstechnologie" sowie das Krisenmanagement allgemein. Darüber hinaus sind die EBA-Mandate zum "Digital Operational Resilience Act" (DORA) sowie zur "Markets in Crypto-Assets Regulation" (MiCAR) vorzubereiten.



