München (ots) -In der letzten Woche vor der Sommerpause geben die Stars bei "Wer weiß denn sowas?" noch mal alles. Moderator Kai Pflaume bringt die Prominenten und seine Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton beim fröhlichen Wettraten mit überraschenden Quizfragen gewohnt unterhaltsam ins Schwitzen. Auch das Studiopublikum fiebert mit, wenn es darum geht, dass ihr Favoriten-Team die richtigen Antworten auf Fragen wie diese herausfindet:Was ist das Besondere an der Calabash-Pfeife, dem Markenzeichen von Sherlock Holmes?a) Sie war in England im 19. Jahrhundert verboten.b) Sie wird traditionell aus Kürbissen hergestellt.c) Sie wurde anhand der fiktiven Beschreibung im Roman gefertigt.Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Ehepaar-Duell: Nach zehn Jahren feierten Wayne und Annemarie Carpendale im September die "Rosenhochzeit". Ein Paar sind die Moderatorin ("taff", "red") und der Moderator und Schauspieler ("Sturm der Liebe") allerdings schon seit über 16 Jahren. Wie harmoniert das prominente Paar beim Wettraten im "Wer weiß denn sowas - Studio?"· Topmodel-Duell: Mit Simone Kowalski und Vivien Blotzki treten zwei "GNTM"-Siegerinnen zum Rateduell gegeneinander an. Welche der Schönheiten erspielt sich bei "Wer weiß denn sowas?" den Platz im Rampenlicht?· Schauspieler-Duell: Ein Hauch von Hollywood weht durchs "Wer weiß denn sowas?"-Studio, wenn der aus Dresden stammende Tom Wlaschiha und der gebürtige Dessauer Thomas Kretschmann gegeneinander spielen. Beide Schauspieler schafften den Sprung nach Amerika, wo Wlaschiha in der Serie "Game of Thrones" und Kretschmann von "King Kong" ihre Weltkarrieren starteten.· Schauspielerinnen-Duell: Annette Frier startete ihre Karriere als Comedienne in der "Wochenshow". Inzwischen ist sie eine gefragte Schauspielerin, sorgt bei "LOL" für Lacher und ihre Fans hoffen auf eine Fortsetzung der Trennungskomödie "Merz gegen Merz". Ihre Gegenspielerin Désirée Nosbusch spielt seit 2019 die "Polizeipsychologin Cathrin Blake" in der ARD-Reihe "Der Irland-Krimi". Vor dem Finale des "Eurovision Song Contest" in Malmö, erinnern sich aber viele ESC-Fans vor allem daran, dass die Luxemburgerin als 19-Jährige in fünf Sprachen den "Grand Prix Eurovision de la Chanson" moderierte.Die Rate-Duelle im Überblick:Montag, 6. Mai Wayne Carpendale / Annemarie CarpendaleDienstag, 7. Mai Simone Kowalski / Vivien BlotzkiMittwoch, 8. Mai Tom Wlaschiha / Thomas KretschmannDonnerstag, 9. Mai HimmelfahrtFreitag, 10. Mai Annette Frier / Désirée NosbuschHätten Sie gewusst, dass ...die Calabash-Pfeife, das Markenzeichen von Sherlock Holmes, traditionell aus Kürbissen hergestellt wird?Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fquiz-app&data=05%7C02%7Cagnes.toellner%40ard.de%7C9fc52de6ddc844160df508dc637a604e%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638494624464480283%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=Q2AA%2BckcgIgcNSwpUUblxwCCXWLMCzAGSuMXMfCDkjE%3D&reserved=0) kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.daserste.de%2Fwer-weiss-denn-sowas&data=05%7C02%7Cagnes.toellner%40ard.de%7C9fc52de6ddc844160df508dc637a604e%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638494624464491036%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=69LQ16Zjr7J7DNOEQlR%2BbyS9EwxascSynLcSg3ArYzc%3D&reserved=0)Pressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5765457