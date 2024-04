Das Hubble-Teleskop liefert uns zu seinem 34. Geburtstag wieder einmal ein besonderes Bild - und macht uns dabei deutlich, dass im Weltall andere Geschwindigkeiten möglich sind als auf der Erde. Das Hubble-Teleskop ist immer wieder für aufregende Bilder aus dem Weltall gut. Das hat es auch anlässlich seines 34-jährigen Bestehens bewiesen.AnzeigeAnzeige Hommage an Hubble Was wäre die Astronomie ohne das 1990 in Betrieb genommene Teleskop? Dank ihm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...