Die Bitcoin-Spot-ETFs in den USA haben auch am Donnerstag wieder Netto-Abflüsse verzeichnet und der iShares Bitcoin Fund (IBIT) von BlackRock dabei die zweite Nullrunde in Folge gedreht. Zudem lasteten schwache US-Konjunkturdaten auf den Märkten. Vor diesem Hintergrund schlägt sich die Digitalwährung allerdings recht solide.Nach Daten der Analysefirma Farside Investors sind am gestrigen Donnerstag 217,6 Millionen Dollar aus den elf Bitcoin-Spot-ETFs in den USA abgeflossen. Mit Abflüssen in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...