Antognolla Resort Residences hat sich auf dem Hospitality Investment Forum EMEA (IHIF EMEA), das vom 15. bis 17. April in Berlin stattfand, mit Experten aus dem Gastgewerbe von Weltrang getroffen. Die IHIF EMEA bleibt mit über 2.500 Teilnehmern in diesem Jahr eine der größten Zusammenkünfte von Branchenexperten in der Region.

Gastgewerbeexperten und Teilnehmer der Veranstaltung bestätigten das wachsende Interesse der Hotelbetreiber an Italien, das sich in der Anzahl der renommierten internationalen Marken zeigt, die in den italienischen Markt eintreten. Der Gastgewerbemarkt des Landes wird immer identitätsorientierter, wobei die meisten Hotelschlüssel in der gehobenen und luxuriösen Kategorie mit Marken versehen sind. Internationale Betreiber werden von Jahr zu Jahr mehr von dem Land angezogen: fast 70 der Immobilien in der Pipeline werden bis 2026 zu internationalen Ketten gehören.

Andrey Yakunin, Chairman of the Board of Directors von Antognolla Resort Residences, kommentierte: "Wie internationale Experten auf der IHIF diskutierten, werden identitätsorientierte, markengeschützte Projekte der führende neue Trend auf dem boomenden italienischen Gastgewerbemarkt sein. Wir freuen uns, an einem Projekt zu arbeiten, das die höchsten Standards der internationalen Gastfreundschaft und Nachhaltigkeit mit der lokalen Wärme und dem kulturellen Erbe der umbrischen Bevölkerung verbindet. Angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen in Italien, einschließlich der Pauschalsteuerregelung des Landes und der Visaprogramme für goldene und digitale Nomaden, können wir mit Zuversicht sagen, dass der italienische Gastgewerbemarkt nur weiter wachsen wird."

Antognolla Resort Residences ist ein neues Resort, das in die Konturen eines historischen Schlosses und eines Anwesens in Umbrien, das als "grünes Herz Italiens" bekannt ist, eingefügt wird und von Six Senses Hotels Resorts Spas betrieben wird. Im Einklang mit den Werten der Marke Six Senses werden das Schloss, der Borgo und das Landgut mit einem nachhaltigen Fokus wiedergeboren. Nach seiner Fertigstellung wird es neben einem bestehenden 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz, der von Robert Trent Jones II entworfen wurde, auch Residenzen, Hotelsuiten und ein 3.000 m2 großes Wellness-Center umfassen. Die ursprüngliche historische Architektur wird als Schlüsselelement der Entwicklung erhalten bleiben, während die neuen Gebäude die Geschichte, den Stil und die Schönheit dieses außergewöhnlichen Ortes widerspiegeln werden. Antognolla markiert einen transformativen Moment für den Markt für Ultraluxus- und Markenresidenzen in der aufstrebenden Region Umbrien und in Italien insgesamt.

