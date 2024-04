DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien, denen Analysten hohes Potenzial bescheinigen: Infineon, TerrAscend, Meta Platforms

Frankfurt (pta/28.04.2024/10:00) - Kursprognosen sind zwar immer mit einem hohen Unsicherheitsfaktor behaftet, aber als Orientierungshilfe dienen die Einschätzungen der Analysten allemal. Nach der jüngsten Rallye an den Aktienmärkten ist der Spielraum für weitere Kursgewinne zwar weniger geworden. Gleichwohl räumen die Experten gewissen Titeln noch signifikantes Kurspotenzial nach oben ein. Dazu zählen unter anderem Infineon, TerrAscend und Meta Platforms.

Infineon: Positive Prognosen

Infineon (ISIN: DE0006231004) ist Europas größter und weltweit der achtgrößte Halbleiterhersteller mit einem breiten Angebot für Automotive, Industrie, Kommunikation, Computer und Consumer. Die Research-Gesellschaft Kepler Cheuvreux rückt die hohe Technologie- und Systemkompetenz des Unternehmens hervor und empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von 47 EUR zum Kauf. Infineon profitiert nach Einschätzung der Experten von den langjährig gewachsenen Beziehungen zu wichtigen Kunden sowie der starken Ausrichtung des Portfolios auf Anwendungen mit langer Lebensdauer. Eine positive Beurteilung erhält die Gesellschaft auch von den Börsenprofis der UBS. Sie erwarten zwar ein herausforderndes Geschäftsjahr 2023/24, rechnen aber in den darauffolgenden Jahren mit einem deutlich steigenden Ergebnis je Aktie. UBS sieht das Kursziel bei 46 EUR. Damit würde der Titel über ein Aufwärtspotenzial von mehr als 40 Prozent verfügen (Stand: 16. April 2024).

TerrAscend: Viel Lob von Analysten

TerrAscend (ISIN: CA88105E1088) gehört zu den wachstumsstärksten Anbietern auf dem nordamerikanischen Cannabis-Markt. Im vergangenen Jahr legte der Umsatz um 28 Prozent auf 317,3 Millionen USD und das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) sogar um 77,1 Prozent auf 68,8 Millionen USD zu. Nach Präsentation der Zahlen sahen sich zahlreiche Analysten in der positiven Einschätzung des Unternehmens bestätigt. "TerrAscend hat gute Arbeit geleistet, indem es qualitativ hochwertige Ausgabestellen in Maryland erworben hat", heißt es zum Beispiel in einem Bericht von Clarus Securities vom 15. März 2024. Lobende Worte finden auch die Experten von CG Capital Marktets: "Wir sind der Meinung, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten sowohl an der operativen als auch an der finanziellen Front bedeutende Fortschritte gemacht hat", heißt es in einer aktuellen Studie. Daraus würden sich gute Expansionschancen ergeben. Aktuell ist TerrAscend in fünf wichtigen US-Bundesstaaten aktiv: Pennsylvania, New Jersey, Maryland und Michigan im Nordosten der USA sowie in Kalifornien an der Westküste. Erklärtes Ziel des Unternehmens ist es, in weitere Bundessstaaten zu expandieren. Im Fokus steht dabei insbesondere Ohio. Hier hat die Bevölkerung im vergangenen Jahr für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. Ähnlich wie bei der erfolgreichen Expansion in Maryland prüft TerrAscend nun die Möglichkeiten für einen Markteintritt in Ohio. Für CG Capital Markets verfügt die an der Börse Toronto gelistete und auch in Deutschland gehandelte Aktie (ISIN: CA88105E1088) noch über signifikantes Potenzial für Kursgewinne. Das Kursziel liegt bei 3,75 Kanadische Dollar (CAD) und damit um 50 Prozent über dem aktuellen Stand (per 16. April 2024).

Meta Platforms: Rallye noch nicht zu Ende?

Mit seinen sozialen Netzwerken "Facebook" und "Instagram" sowie der Kommunikations-Apps "Messenger" und "WhatsApp" zählt Meta Platforms (ISIN: US30303M1027) zu den Giganten des Internets. Deshalb überrascht es nicht, dass der Konzern besonders stark unter Überwachung seitens der Analysten steht. Die große Mehrheit bewertet das Unternehmen aktuell ausgesprochen positiv. So heißt es in einer Studie der DZ Bank, dass der Konzern hervorragende 4Q-Zahlen vorgelegt hat sowie Rekorde beim Umsatz und operativen Gewinn erzielt, die Nutzerbasis vergrößert und eine ermutigende Prognose für das erste Quartal 2024 abgegeben hat. Basierend auf 48 aktuellen Analystenreports wird die Aktie im Konsens derzeit als "Strong Buy" eingestuft. Erst kürzlich haben die Experten von RBC Markets das Kursziel von 565 auf 600 USD angehoben. Auf Basis dieser Prognose hätte die Aktie trotz der starken Kursgewinne in den vergangenen Wochen noch 19 Prozent Spielraum nach oben (Stand: 16. April 2024).

Aussichtsreiche Aktien im Paket: Allianz Global Equity Growth

Der Fonds Allianz Global Equity Growth (ISIN: LU1625122699) konzentriert sich auf globale Wachstumsaktien. Das Anlageziel besteht darin, auf lange Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Das Fondsmanagement berücksichtigt bei der Titelauswahl auch Nachhaltigkeitsaspekte. Die drei größten Komponenten im Fondsportfolio sind aktuell ASML Holding (ISIN: NL0010273215), Microsoft (ISIN: US5949181045) und Amazon.com (ISIN: US0231351067).

TerrAscend ISIN: CA88105E1088 Land: Kanada

