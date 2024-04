Auberginen passen bestens zur mediterranen und sommerlichen Küche. Die Schweizer Saison startet im April und dauert bis Oktober. Auberginen mögen es warm: Sie werden vor allem in China, der Türkei, Ägypten und Indonesien kultiviert. Die Hauptanbaugebiete Europas befinden sich hauptsächlich in Italien und Spanien, dies berichtet LID.ch. Foto © LID Aber auch in...

