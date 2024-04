Der Schaden an Aprikosen- und Pfirsichbäumen der landwirtschaftlichen Betriebe zu Beginn der Erntesaison liegt zwischen 50 und 80 %, berichtet das spanische Portal FyH.es. Der Hagel, der letzte Woche in Spanien niederging, verursachte Schäden in Höhe von rund 11 Millionen EUR auf 582 Hektar mit Aprikosenbäumen und 204 Hektar mit Pfirsichbäumen, so die Schätzungen der...

Den vollständigen Artikel lesen ...