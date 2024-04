Die Hagelstürme haben die Birnenproduktion in dem Frost der letzten Woche in den Niederlanden und Belgien geschädigt, berichtet FyH.es. Mitte April gab es extreme Hagelstürme im Süden der Niederlande und in der belgischen Region Flandern. Besonders betroffen sind die niederländischen Provinzen Utrecht und Zeeland sowie die Region Limburg, heißt es weiter in dem...

Den vollständigen Artikel lesen ...