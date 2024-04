(Tippfehler in der Überschrift berichtigt)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Nach der Rückkehr über die 18 000-Punkte-Marke am Freitag dürfte der Dax in der neuen Woche zunächst noch ein paar Punkte draufsatteln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handel 0,35 Prozent höher auf 18 226 Punkte. Damit folgt der deutsche Leitindex positiven internationalen Vorgaben. Das Rekordhoch von 18 567 Punkten bleibt in Sichtweite. Die Unternehmens-Berichtssaison lieferte jüngst den Bullen Argumente, während die Hoffnung auf zeitnahe Zinssenkungen in den USA geschwunden ist. Im Laufe der Woche wandert der Fokus auf die US-Tech-Riesen Amazon und Apple sowie Zinssignale der US-Notenbank Fed.

USA: - GEWINNE - Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft haben am Freitag in New York eine Rally im Technologiesektor ausgelöst. Anleger setzten doch wieder auf einen andauernden Boom mit Künstlicher Intelligenz. Bedenken hinsichtlich der Bewertung der großen Branchenkonzerne wurden zunächst wieder abgehakt. Der technologielastige Nasdaq 100 baute seine Gewinne vor allem im frühen Handel aus. Über die Ziellinie ging er 1,65 Prozent höher mit 17 718,30 Punkten. Der marktbreit gefasste S&P 500 kam auf ein Plus von 1,02 Prozent auf 5099,96 Zähler. Der Dow Jones Industrial schloss mit 0,40 Prozent in der Gewinnzone. Mit 38 239,66 Punkten kam das Kursbarometer der Wall Street auf ein Wochenplus von 0,7 Prozent. Für den Nasdaq 100 ging es auf Wochensicht um vier Prozent nach oben.

ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Chinas sind im Sog einer starken Wall Street mit Gewinnen in die Woche gestartet. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen gewann zuletzt knapp 1,5 Prozent und der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 1,2 Prozent nach oben. Rückenwind lieferte jüngst die Quartalsberichtssaison der Unternehmen, insbesondere in den USA. In Japan wurde am Montag wegen eines Feiertages nicht gehandelt.



DAX 18161,01 1,36%

XDAX 18173,34 1,24%

EuroSTOXX 50 5006,85 1,37%

Stoxx50 4422,20 1,04%



DJIA 38239,66 0,40%

S&P 500 5099,96 1,02%

NASDAQ 100 17718,30 1,65%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 130,26 +0,03%

°



DEVISEN:





Euro/USD 1,0731 0,35%

USD/Yen 155,66 -1,70%

Euro/Yen 167,01 -1,36%

°



ROHÖL:





Brent 88,67 -0,83 USD

WTI 83,17 -0,68 USD

°



