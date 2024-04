Berlin (ots) -Die Personalprobleme in den Kliniken sind akut. Um dieser Herausforderung zu begegnen, bedarf es zeitnah passender Lösungen. Dirk Bachmann, ist Geschäftsführer der Personalberatung FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING GmbH, die auf das Gesundheitswesen spezialisiert ist. Gemeinsam unterstützen die Personalberater Kliniken in ganz Deutschland bei der Suche nach Fach- und Führungspersonal. Warum der People-and-Culture-Ansatz in diesem Zusammenhang mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, erfahren Sie im Folgenden.Der demografische Wandel beeinflusst die Arbeitswelt nachhaltig. Der Personalmangel in den Kliniken, der durch die alternde Bevölkerung noch verschärft wird, ist inzwischen dramatisch. Unternehmen stehen angesichts dieser Entwicklung vor der Herausforderung, qualifizierte Fachkräfte zu finden und langfristig an sich zu binden. Dennoch lassen sich manche Stellen auch nach langer Suche nicht besetzen. Hinzu kommen die Veränderungen, die durch die Coronakrise ausgelöst wurden: Die Pandemie hat zu einem Umdenken in der Arbeitsgestaltung geführt - insbesondere, was Flexibilität und Homeoffice betrifft. "Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, müssen Kliniken eine Unternehmenskultur schaffen, die die Bedürfnisse der Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt - und dadurch eine langfristige Mitarbeiterbindung ermöglicht", erklärt Dirk Bachmann, Geschäftsführer der FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING GmbH. "Der HR-Bereich sollte von einem Verwalter zu einem Gestalter werden, der die Beziehung zwischen dem Unternehmen und seinen Mitarbeitern aktiv formt und stärkt. Es geht darum, die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter, nicht nur ihre Funktion als Arbeitskräfte, in den Vordergrund zu stellen.""In diesem Zusammenhang gewinnt der People-and-Culture-Ansatz mehr und mehr an Bedeutung", fährt der Unternehmer fort. "Immer mehr Kliniken erkennen, dass ihre Mitarbeiter ihr wichtigstes Kapital sind und maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Eine starke Unternehmenskultur kann dabei helfen, die Zusammenarbeit und Leistungsfähigkeit zu fördern." Gemeinsam unterstützt das Team von der FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING GmbH Kliniken in ganz Deutschland bei der Suche nach Fach- und Führungspersonal wie Ärzten, Geschäftsführern oder Pflegeführungskräften. Mit einem flächendeckenden Netzwerk sind die Experten dazu in der Lage, die passenden Bewerber für die offenen Stellen zu finden. Längst hat sich die Personalberatung daher als einer der führenden Anbieter auf diesem Fachgebiet etabliert.Die Auswirkungen der Coronakrise auf die Arbeitswelt"Die Coronakrise hat die Arbeitswelt grundlegend verändert", sagt Dirk Bachmann. "Mitarbeiter haben während dieser Zeit die Vorteile flexibler Arbeitszeiten und -orte kennen und schätzen gelernt - und streben nun vermehrt nach dauerhaften Veränderungen. Gleichzeitig nimmt die Akzeptanz für starre Arbeitsmodelle ab."Angesichts dieser Veränderungen steht der HR-Bereich vor neuen Herausforderungen. HR-Verantwortliche müssen eine Unternehmenskultur entwickeln, die das Wohlbefinden und die Produktivität der Mitarbeiter in den Vordergrund stellt. Zudem ist es wichtig, trotz räumlicher Trennung ein starkes Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl unter den Mitarbeitern zu fördern. Die Herausforderung besteht darin, den Mitarbeitern Flexibilität zu bieten, ohne dabei die Unternehmenskultur zu vernachlässigen.People and Culture im ÜberblickRealisieren lässt sich das durch einen verstärkten Fokus auf den People-and-Culture-Ansatz: Dabei handelt es sich um einen modernen Ansatz in der Mitarbeiterführung und Organisationsentwicklung, der die Bedeutung der Menschen innerhalb einer Organisation hervorhebt. Außerdem zeigt er, wie die Unternehmenskultur die Arbeitszufriedenheit, Leistungsfähigkeit und Bindung der Mitarbeiter beeinflusst. Statt sich auf traditionelle Personalmanagement-Praktiken zu stützen, die oft auf administrativen und transaktionalen Aufgaben beruhen, rückt People and Culture die strategische Rolle des Humanressourcen-Managements (HRM) in den Vordergrund. Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von Positivität, Wertschätzung und Inklusion geprägt ist.Zu diesem Zweck setzt der People-and-Culture-Ansatz auf eine Unternehmenskultur, die arbeitsplatzbezogene Vielfalt unterstützt, die Entwicklung der Mitarbeiter ins Zentrum stellt und offene Kommunikation fördert. Durch diese Schwerpunktsetzung sollen nicht nur die Zufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter gestärkt, sondern auch die Gesamtleistung des Unternehmens verbessert werden. Initiativen im Bereich People and Culture können verschiedene Aspekte umfassen - so zum Beispiel Maßnahmen zur Entwicklung von Führungsqualitäten, zur Teamförderung oder zur Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Gleiches gilt für Programme zur Förderung einer ausgewogenen Work-Life-Balance.Schritte zur Implementierung von People and CultureUm People and Culture erfolgreich in einer Organisation zu implementieren, sind einige konkrete Maßnahmen erforderlich. Zunächst ist es wichtig, qualifizierte Bewerber anzuziehen. Dazu braucht es ansprechende Stellenanzeigen, die die Wertekultur des Unternehmens authentisch vermitteln. Ebenso wichtig ist es, Entwicklungsprogramme zu implementieren, um die Fähigkeiten und Karrierewege der Mitarbeiter zu fördern. Ein weiterer entscheidender Schritt besteht darin, eine positive Unternehmenskultur und Arbeitsumgebung zu schaffen, die von klaren Unternehmenswerten geprägt ist. Gleichzeitig ist es wichtig, die Zufriedenheit der Mitarbeiter regelmäßig zu bewerten und zu fördern. Durch die Stärkung der Kommunikation, des Konfliktmanagements und des Zusammenhalts durch regelmäßige Meetings und Teamevents können Kliniken nicht nur die Mitarbeiterbindung fördern, sondern auch für ein harmonisches Miteinander sorgen."Im Gesundheitswesen sehen wir uns aktuell spezifischen Herausforderungen gegenüber", sagt Dirk Bachmann. "Angesichts der bevorstehenden Klinikschließungen steht der gesamten Klinikwelt eine Umstrukturierung bevor. Deshalb müssen wir neue Wege finden, um qualifizierte Fachkräfte zu binden und Prozesse mitarbeiterfreundlich zu gestalten. Der People-and-Culture-Ansatz ist in diesem Zusammenhang besonders hilfreich, denn er stellt sicher, dass alle Mitarbeiter dort abgeholt werden, wo sie gerade stehen. Das ist umso wichtiger, da immer mehr ausländische Ärzte in deutschen Kliniken arbeiten. Durch die Entwicklung eines gelungenen Integrationsmanagements können internationale Mitarbeiter effizient in das Klinikumfeld eingegliedert werden. Auch das ist ein wichtiger Teil von People and Culture."Sie sind auf der Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern für eine Position im Klinik- und Praxisbereich? Sie sind auf der Suche nach geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern für eine Position im Klinik- und Praxisbereich?