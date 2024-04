Berlin - Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Johannes Vogel hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) aufgefordert, das Rentenpaket II mit weitergehenden Maßnahmen zu flankieren. "Die Rente ist ein Generationenprojekt, deshalb müssen wir sie auch generationengerecht absichern", sagte Vogel dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Montagausgaben).



"Das fordert auch der Koalitionsvertrag für die sogenannte Haltelinie und dem wird der Vorschlag von Hubertus Heil so noch nicht gerecht. Daher braucht es Korrekturen oder Ergänzungen", so der FDP-Vize.



Es gebe dafür unterschiedliche Möglichkeiten. "Wir machen verschiedene Vorschläge, wie wir eine generationengerechte Gesamtbalance herstellen können und sind für den konkreten Weg natürlich auch diskussionsbereit. Aber wir müssen wir das Ambitionsniveau der Rentenpolitik noch erhöhen", sagte Vogel.



Der FDP-Bundesparteitag hatte am Samstag die Forderung der FDP nach einer Abschaffung der Rente mit 63 und nach einer Ausweitung der im Rentenpaket II enthaltenen Aktienrente beschlossen. Auf Initiative Vogels wurde der Leitantrag um den Hinweis erweitert, die FDP werde dem Rentenpaket II nur zustimmen, wenn weitere rentenpolitische Maßnahmen beschlossen werden.

