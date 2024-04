Vaduz (ots) -Mit einem Gewinn von CHF 373 Mio. in der Erfolgsrechnung schliesst die Landesrechnung 2023 äusserst positiv ab. Das Ergebnis übertrifft die mit dem Voranschlag gesetzten Erwartungen deutlich und zeigt eine starke Aufholung, nachdem im Vorjahr noch ein Verlust von CHF 203 Mio. zu verzeichnen war. So verbesserte sich einerseits das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit im Vergleich zum Vorjahr und andererseits konnte nach dem negativen Vorjahr wieder ein gutes Finanzergebnis erzielt werden.Aus der betrieblichen Tätigkeit ergab sich ein Gewinn von CHF 153 Mio., während der Voranschlag von einem Verlust von CHF 81 Mio. ausging. Während der Voranschlag auf der Grundlage der Ergebnisse 2021 und 2020 und tendenziell unsicheren Konjunkturaussichten noch von betrieblichen Erträgen in Höhe von CHF 865 Mio. ausging, fielen diese mit CHF 1'068 Mio. um CHF 203 Mio. besser aus. Dies ist vor allem auf höhere Steuern und Abgaben zurückzuführen. So übertraf alleine die Ertragssteuer den Voranschlag um CHF 111 Mio. Des Weiteren ergaben sich im Vergleich zum Voranschlag höhere Erträge bei der Mehrwertsteuer von CHF 34 Mio., der Vermögens- und Erwerbssteuer sowie der Grundstückgewinnsteuer von je CHF 12 Mio. Mit einem Volumen von CHF 915 Mio. und einer Unterschreitung der im Rahmen des Voranschlags genehmigten Mitteln um CHF 30 Mio. trugen auch die betrieblichen Aufwendungen zur positiven Abweichung des betrieblichen Ergebnisses bei.Nachdem das Finanzergebnis im Vorjahr aufgrund der negativen Entwicklungen an den Finanzmärkten stark negativ ausfiel, weist dieses in der Landesrechnung 2023 einen Gewinn von CHF 221 Mio. aus. Dies ist vor allem auf das positive Ergebnis der Vermögensverwaltung mit einer Rendite von 6.9% zurückzuführen, mit welchem die Planrendite von 2.5% deutlich übertroffen und das negative Ergebnis des Vorjahres zu einem Teil kompensiert werden konnte.Zusätzlich zum Aufwand aus der Erfolgsrechnung wurden im Berichtsjahr Bruttoinvestitionen im Umfang von CHF 68 Mio. in eigene Sachanlagen und immaterielle Anlagen vorgenommen sowie Investitionsbeiträge und Darlehenszahlungen ausgerichtet. Diesen standen investive Einnahmen von CHF 13 Mio. aus Darlehensrückzahlungen entgegen, so dass die Investitionsrechnung mit Nettoinvestitionen im Umfang von CHF 54 Mio. abschliesst.Das positive Ergebnis spiegelt sich auch in der Gesamtrechnung wider, welche die Mittelveränderung der Erfolgs- und Investitionsrechnung zusammenfasst. Während der Voranschlag noch von einer negativen Mittelveränderung von CHF 9 Mio. ausging, kann nun eine Mittelzunahme um CHF 351 Mio. verzeichnet werden.Zusammengefasst kann das Ergebnis der Landesrechnung als sehr erfreulich betrachtet werden. So übertraf die Zunahme der betrieblichen Erträge das Ausgabenwachstum erneut und verbesserte das Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit. Mit der Erholung an den Finanzmärkten konnte ein Teil des negativen Ergebnisses des Vorjahres kompensiert werden und trug damit wesentlich zum guten Rechnungsabschluss bei.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland Moser, Persönlicher Mitarbeiter des RegierungschefsT +423 236 76 68Roland.Moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100918876