FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.04.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JD SPORTS TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 140 PENCE - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 910 (790) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1340 (1190) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE PRICE TARGET TO 790 (770) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5000 (4600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 350 (325) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RES, STARTS WATCHES OF SWITZERLAND WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 370 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES EXPERIAN TARGET TO 3500 (2918) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS AO WORLD WITH 'BUY' - PRICE TARGET 120 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS BOOHOO WITH 'SELL' - PRICE TARGET 27 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS CURRYS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 58 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DR, MARTENS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 65 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS FRASERS GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1000 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS JD SPORTS FASHION WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 115 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MOONPIG WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 180 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MOTHERCARE WITH 'BUY' - PRICE TARGET 12 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS MOTORPOINT GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 170 PENCE - HSBC REINITIATES SERCO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 210 PENCE - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES SABRE INSURANCE TO 'BUY' - PRICE TARGET 210 PENCE - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1500 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2900 (2700) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 340 (315) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

