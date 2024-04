Der zuletzt in Schwierigkeiten geratene österreichische Solarthermie-Pionier Solid hat eine neue Perspektive. In Kooperation mit Tigi Solar will das Unternehmen eine führende Position bei Projekten der erneuerbaren Wärmeerzeugung in Gewerbe, Industrie und Fernwärme erreichen. Der israelische Solarkollektorhersteller und Anbieter von Dienstleistungen im Bereich der erneuerbaren Wärmeerzeugung und -speicherung Tigi Solar wird Mehrheitseigentümer von Solid Solar Energy Systems. Solid mit Sitz in Graz ...

