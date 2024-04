Wien (www.anleihencheck.de) - Die Veröffentlichung der April-Inflationsschnellschätzung für die Eurozone stellt nur eines der vielen Highlights dieser Woche dar, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten würden erwarten, dass die Inflation im Euroraum im April (wie auch im März) stabil bei 2,4% im Jahresvergleich liegen werde. Während die Lebensmittelinflation durch einen Basiseffekt beeinflusst werde (April 2023 habe den Beginn der Verlangsamung der Lebensmittelpreise markiert) und die Energiepreisinflation in der Jahresbetrachtung langsam aus dem negativen Bereich klettern sollte, dürfte die Kerninflation der unerwartete Held sein, der die Inflation in Schach halte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...