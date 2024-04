München (ots) -"Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014" - Podcast (NDR) ab 7. Mai in der ARD Audiothek"Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" - Doku-Serie (NDR) ab 22. Mai in der ARD Mediathek und am 25. Mai im ErstenMit noch nie erzählten Geschichten und emotionalen Archivbildern lässt die vierteilige ARD-Dokuserie "Wir Weltmeister. Abenteuer Fußball-WM 2014" den letzten großen Triumph in der deutschen Fußballgeschichte noch einmal lebendig werden. Die Helden von damals teilen die großen Momente und kleinen Geheimnisse des Turniers in Brasilien und der Zeit danach. Die Autoren Martin Roschitz und Sven Kaulbars waren selbst als ARD-Reporter bei der WM 2014 dabei. Zehn Jahre später reisen sie ihren Erinnerungen hinterher.Mit ihnen unterwegs: Weltmeister Benedikt Höwedes, der Protagonist dieser spannenden Serie. Zunächst Außenseiter, spielte Höwedes schließlich jede Minute der WM. Trotzdem machte er während des Turniers bis heute kaum bekannte Tiefen durch. Bundestrainer Joachim Löw, Finalheld Bastian Schweinsteiger und Mario Götze als Schütze des entscheidenden Tores im WM-Finale gewähren exklusive, persönliche Einblicke. Auch Per Mertesacker (legendärer Interviewpartner und Teamplayer) und Thomas Müller (bester Torschütze der Mannschaft) erinnern sich mit überraschenden, witzigen und emotionalen Stories an den WM-Triumph.Während die Dokuserie den großen WM-Triumph vom dramatischen Trainingslager in Südtirol bis zur rauschenden Nacht von Rio chronologisch erzählt, zeichnet der Podcast "Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014" individuelle und bewegende Geschichten nach. In jeder Folge steht ein anderer WM-Held im Fokus, berichtet von seinem persönlichen Schicksal und beantwortet jeweils seinen Teil zu den großen und übergeordneten Fragen: Wie wird man Weltmeister? Und was ist nach 2014 passiert? Und welche Geschehnisse sind bislang gänzlich unbekannt wie folgende, die Joachim Löw im Podcast erzählt: "Urs Siegenthaler hat zu mir gesagt: Jogi! Wenn wir die Sache konzentriert angehen und manche Dinge richtig tun, dann werden wir gegen Brasilien so hoch gewinnen, wie wir noch nie gegen die gewonnen haben."Sven Kaulbars und Martin Roschitz nehmen in der Doku-Serie und im Podcast alle mit auf eine abenteuerliche Reise, die den WM-Rausch von 2014 neu erleben wollen. Mit Archivmaterial, eigenen Erinnerungen und den Erinnerungen jener, die Teil des Erfolges waren. Die Tour der beiden ist aber auch die Konfrontation mit dem, was danach aus dem deutschen Fußball geworden ist.Ab dem 7. Mai gibt es den sechsteiligen Podcast in der ARD Audiothek, alle vier Folgen der Doku-Serie sind ab dem 22. Mai in der ARD Mediathek abrufbar. Das Erste zeigt die Doku-Serie außerdem am 25. Mai 2024 im Anschluss an die Live-Übertragung vom DFB-Pokalfinale, am 8. Juni werden alle Folgen auch noch einmal ab 20:15 Uhr im NDR Fernsehen wiederholt. Eine Preview der Doku-Serie findet außerdem am 8. Mai auf dem OMR Festival in Hamburg statt: OMR Screenings: Exklusive Premiere der neuen ARD Dokuserie "Wir Weltmeister" - OMR Festival 2024 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fomr.com%2Fde%2Fevents%2Fomr24%2Ftimetable%2Fomr-screenings-exklusive-premiere-der-neuen-ard-dokuserie-wir-weltmeister-ueber-deutschlands-wm-titel-2014&data=05%7C02%7CSwantje.Lemenkuehler%40ard.de%7C0d57c8e16463460bcc0608dc68272a3d%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638499764704908698%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=%2FBV8XF%2FK%2FgyWy5cBOEH1DGNyFguEiOLvbbOynQV7GOw%3D&reserved=0).Für akkreditierte Journalisten sind die ersten beiden Podcast-Folgen ab heute, 29. April, sowie die ersten beiden Folgen der Doku-Serie ab Dienstag, 7. Mai im Vorführraum des Presseservice (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) abrufbar.Pressekontakt:ARD Sportkoordination, Swantje Lemenkühler,Tel. 089/55 89 44 780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@ard.deundNDR Presse und Kommunikation, Yvonne Müther,E-Mail: presse@ndr.de, Tel.: 040 - 4156 2300Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5768145