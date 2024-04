EQS-Ad-hoc: Delticom AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Delticom AG führt ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 100.000 eigener Aktien durch



29.04.2024

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Delticom AG führt ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 100.000 eigener Aktien durch Hannover, den 29. April 2024 - Der Vorstand der Delticom AG ("Gesellschaft") hat unter Ausnutzung der mit Beschluss der Hauptversammlung vom 7. Juli 2020 erteilten Ermächtigung die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Die Gesellschaft wird danach im Zeitraum vom 29. April 2024 bis spätestens 31. Dezember 2024 bis zu 100.000 eigene Aktien bis zu einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von maximal 300.000,00 EUR und maximal 3,00 EUR je Aktie über die Börse erwerben. Die Gesellschaft behält sich die Möglichkeit vor, das Rückkaufprogramm jederzeit vorher zu beenden. Das Aktienrückkaufprogramm wird unter Führung eines Kreditinstituts durchgeführt, das seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft. Die infolge des Aktienrückkaufsprogramms zu erwerbenden eigenen Aktien sollen als Akquisitionswährung für den Erwerb von Unternehmen verwendet werden.





Über Delticom: Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern. Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und über 40.000 Reifenmodelle für Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das Produktangebot. In 67 Ländern betreibt die Gesellschaft 355 Onlineshops sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 19 Millionen Kunden. Im Onlineshop Reifendirekt.de werden nachhaltige und ressourcenschonende Reifen entsprechend gelabelt und mit einem Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet. Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur Montage zu einem der europaweit rund 30.000 Werkstattpartner von Delticom geschickt werden können. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken. Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 2023 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 476 Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 172 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807). Im Internet unter: www.delti.com





