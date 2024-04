Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Mittwoch findet die dritte Zinssitzung der US-Notenbank (FED) in diesem Jahr statt, so die Experten von XTB.Die Anleger würden keine Änderungen bei den Zinssätzen erwarten. Die Aufmerksamkeit der Märkte werde sich jedoch eher auf die Rede des FED-Vorsitzenden Jerome Powell und den Ausblick für den Rest des Jahres richten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...