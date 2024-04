Dreieich (ots) -Digitale Kundenveranstaltung "VR ImmoFlex" am Mittwoch, 15. Mai 2024, 18 Uhr: www.vrbanking.de/immoflexAus einer eigenen Immobilie kann durch VR ImmoFlex, eine Lösung der DZ-Privatbank, einem genossenschaftlichen Partner der VR Bank Dreieich-Offenbach eG, bares Geld fließen. "Wir reden nicht vom Verkauf", sagt Marco Macher, Filialleiter der VR Bank Dreieich-Offenbach eG in Neu-Isenburg und Bieber. "Mit VR ImmoFlex bleibt die Immobilie zu 100 Prozent im eigenen Besitz. Dank des Eigentums erhalten Sie allerdings freie Liquidität in Form eines Kredits. Wofür Sie diese verwenden, bleibt Ihnen überlassen. So bringt eine Immobilie dem Eigentümer bares Geld."Einfach, flexibel, jederzeit. VR ImmoFlexVR ImmoFlex zeichnet sich vor allem durch Flexibilität aus. Wer das Angebot in Anspruch nimmt, kann sich entscheiden, den Beitrag über einen festen Tilgungssatz zurückzuzahlen oder ob Sondertilgungen eine Option sein könnten. Eine Rückzahlung ist jederzeit möglich. Einen Verkauf oder Teilverkauf der Immobilie, so wie bei den Mitbewerbern häufig üblich, setzt das wiederum nicht voraus."Nehmen wir zum Beispiel an, ein Ehepaar möchte seine Immobilie energetisch sanieren. Den Kredit, den es braucht, um dieses Vorhaben überhaupt umsetzen zu können, erhält das Paar durch VR ImmoFlex. Das Ehepaar nutzt die eigene Immobilie weiter und zahlt die Zinsen für den in Anspruch genommenen Kredit monatlich zurück", nennt Macher als Beispiel.Viele Wünsche, eine LösungDie energetische Sanierung ist nur eines von vielen Zielen, die es zu erfüllen gibt. Finanzielle Herausforderungen gibt es schließlich viele. Vielleicht braucht es Geld für die Pflege oder zur Unterstützung der Enkelkinder. "Oft geht es im Alter tatsächlich um Wünsche, die bisher noch hintenanstehen mussten. Manchmal geht es aber auch um Schicksalsschläge. In jedem Fall braucht es eine einfache, individuelle hoch flexible Finanzierungslösung", so Macher. "Wer sich hier wiederfindet, sollte einfach das Gespräch suchen und Möglichkeiten für die eigene Situation genauer abwägen."Interessierte erfahren mehr auf www.vrbanking.de/immoflex sowie auf der digitalen Kundenveranstaltung "VR ImmoFlex: Immobilienvermögen nutzbar machen - ohne Teilverkauf" am Mittwoch, 15. Mai 2024 um 18 Uhr.Die VR Bank Dreieich-Offenbach eG (www.vrbanking.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:VR Bank Dreieich-Offenbach eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vrbanking.de, www.vrbanking.deOriginal-Content von: VR Bank Dreieich-Offenbach eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135965/5768312