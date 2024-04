Im April sind die Preise von Photovoltaik-Modulen nicht mehr so stark gesunken wie in den Vormonaten. Dennoch sorgt das derzeitige Allzeit-Tief dafür, dass in Europa produzierte Produkte nicht konkurrenzfähig sind. Der Preise für Photovoltaik-Module sind im April 2024 bei Hocheffizienz- und Mainstreammodulen nicht weiter gefallen. Low-Cost-Produkte sind hingegen noch billiger geworden. Das geht aus dem Photovoltaik-Modulpreisindex hervor, den der Solarserver in Zusammenarbeit mit der Handelsplattform ...

Den vollständigen Artikel lesen ...