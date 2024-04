NextEnergy Capital ("NEC"), ein weltweit führender Manager für erneuerbare Energien mit Schwerpunkt auf Solar und Infrastruktur, gibt den zweiten Abschluss in Höhe von $265 Millionen für seine fünfte Strategie, NextPower V ESG ("NPV ESG"), bekannt. NPV ESG ist eine OECD-fokussierte Strategie für Solar- und Batteriespeicherung mit einer Zielgröße von $1,5 Milliarden mit einer Deckelung bei $2 Milliarden. Bis dato wurden Verpflichtungen in Höhe von $745 Millionen eingegangen.

Das neue Kapital kommt von einem UK LGPS Investment Pool, einem niederländischen Pensionsfonds sowie einem bereits vorhandenen Investor in NextPower III ESG. Diese ergänzen die bereits vorhandenen NPV ESG-Investoren KLP, einen deutschen beruflichen Pensionsfonds sowie einen großen niederländischen Pensionsfonds. NPV ESG erwartet weitere Kapitalgeber, von denen einige sich derzeit in der Due Diligence befinden.

NPV ESG's Investmentstrategie zielt auf die Solar- und Infrastrukturbranche in sorgfältig ausgewählten OECD-Märken. In jedem Land sollen bedeutende Portfolios aufgebaut werden, die operativ gute Ergebnisse erzielen. Diese werden am Ende der Haltedauer 2033 veräußert. NPV ESG setzt die seit 2007 erzielten Ergebnisse von NEC aus mehr als 400 Projekten fort, die für Investoren jeweils hohe Renditen erbrachten. Beim Erreichen der Investitionsgrenze wird NPV ESG mit einer Leistung von c.4GW genügend saubere Energie für 1,1 Millionen Haushalte pro Jahr generieren. Dadurch wird schätzungsweise jährlich ein Energieverbrauch aus fossilen Quellen von fast 220 Millionen m 3 an Erdgas vermieden.

Michael Bonte-Friedheim, CEO und Gründungspartner der NextEnergy Group, sagte:

"Ich freue mich, den Abschluss der zweiten Runde von NextPower V ESG bekannt zu geben. Es haben sich sowohl neue als auch bereits vorhandene institutionelle Investoren beteiligt. Unsere Fundraising-Fortschritte beweisen, dass NextEnergy Capital mit seinen Strategien weiterhin attraktive Investitionsmöglichkeiten bietet und darüber hinaus zur Nachhaltigkeit beiträgt.

NextEnergy Capital will seinen Ruf als attraktiver Spezialist für Investments in der Solar- und Infrastrukturbranche mit Fokus OECD-Märkte weiter ausbauen. Seit dem Abschluss der ersten Runde im vergangenen Jahr hat NextPower V ESG nun Verpflichtungen in Höhe von $745 Millionen gezeichnet. Mit dem Anfangsvermögen wurde in den USA der Bau aufgenommen und es wurde ein langfristiger Vertrag über den Kauf von Energie unterzeichnet. Der Fonds zieht nach wie vor weltweit das Interesse von Investoren auf sich. Ich freue mich auf die Fortsetzung unserer globalen Fundraising-Aktivitäten und die Bekanntgabe von weiteren Investoren für NextPower V ESG. Das könnte schon in Kürze der Fall sein.

Wir machen Gebrauch von unserer wirklich sehr großen Pipeline, um attraktive Vermögenswerte für NextPower V ESG zu sichern. So erstellen wir ein diversifiziertes Portfolio."

Shane Swords, NextEnergy Capital Managing Director und Global Head of Investor Relations, sagte:

"Wir freuen uns über den Abschluss einer weiteren starken Runde für NextPower V ESG, die uns Zeichnungen in Höhe von $745 Millionen erbracht hat. Ich möchte alle neuen Investoren begrüßen und auch den bereits vorhandenen Investoren danken. NextPower V ESG ist bis dato unser größter internationaler Fonds, der zum Erfolg von NextEnergy Capital entscheidend beiträgt, indem er für ein dynamisches Fundraising und das Wachstum des Portfolios sorgt. NextPower V ESG bedeutet für die Gemeinden und Länder, wo die Assets sich befinden, nur Vorteile. Und für die Investoren ist es eine gute Möglichkeit, hohe und stabile Renditen zu erwirtschaften.

Investoren suchen nach wie vor nach einem spezialisierten Investment Manager, der nachweislich erfolgreich liefert, bereitstellt und hohe Renditen garantiert. Wir sind erfreut, dass unser Fachwissen im Solarbereich und die damit einhergehenden Chancen so viel Anerkennung und Resonanz finden."

