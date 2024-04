Bad Honnef (ots) -Die Lage im GaLaBau zeigt sich mit Blick auf die Auftragslage stabil. Gleichzeitig schwächt eine schwierige gesamtwirtschaftliche Situation die Ertragskraft der Betriebe weiter. Angesichts des weiterhin eingetrübten Konsumklimas und der schwachen Baukonjunktur bewertet der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) die Ergebnisse dennoch insgesamt positiv.An der aktuellen BGL-Umfrage 2024 nahmen 732 Mitgliedsbetriebe teil. Das sind 17 Prozent aller 4.277 Mitglieder. Ihre Antworten zeigen, dass die optimistische Stimmung in der Branche sich im Vergleich zum Vorjahr leicht eingetrübt hat. Zwar ist die Auftragslage verglichen mit dem Vorjahr (und der Situation vor Corona) stabil. Allerdings schmälern die hohen Kostensteigerungen weiter die Ertragskraft der Betriebe."Die Kostenbelastung im GaLaBau ist besorgniserregend. Wenn FDP-Chef Lindner dafür plädiert, kleine und mittlere Betriebe von Kosten zu entlasten, dann passt die drohende und völlig unnötige Mautpflicht für Werkverkehre des GaLaBau erst recht nicht ins Bild. Wir kämpfen auf allen politischen Ebenen dafür, dass sich im FDP-geführten Verkehrsministerium die Vernunft durchsetzt und wir in die vorhandenen Ausnahmeregeln eingeschlossen werden", sagt BGL-Präsident Thomas Banzhaf, der weiter mahnt: "Klimaanpassung durch grün-blaue Infrastruktur für die zukunftsfähige Schwammstadt ist kein Luxus, sondern lebensnotwendig! Das ist eine strategische Jahrhundertaufgabe, bei der auch in Zeiten knapper Kassen klar Kurs gehalten werden muss. Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz der Bundesregierung muss gerade jetzt dringend weiter vorangetrieben und umgesetzt werden - sonst werden unsere Städte schon in Kürze nicht mehr lebenswert sein."Weitere Ergebnisse sowie Zahlen aus der Frühjahrsumfrage des GaLaBau gibt es unter: https://www.galabau.de/pressemitteilungen.aspxAnsprechpartnerin:Katrin Block (Pressesprecherin)Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad HonnefTel: 02224 7707-17, E-Mail: k.block@galabau.dehttps://www.galabau.de/pressemitteilungen.aspxOriginal-Content von: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / Grün in die Stadt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117960/5768710