Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 30. April 2024



TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q1-Zahlen (detailliert) 05:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen

06:50 ESP: Banco Santander, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Fuchs, Q1-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Covestro, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Vonovia, Q1-Zahlen (7.30 h Call)

07:00 DEU: Nemetschek, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Lufthansa, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 AUT: OMV, Q1-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q1-Umsatz

07:00 CHE: Clariant, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q1-Umsatz

07:00 FRA: Rexel, Q1-Umsatz

07:15 FRA: Air France-KLM, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Mercedes-Benz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Deutz, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Fielmann, Q1-Zahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) 07:30 DEU: Volkswagen, Q1-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q1-Zahlen

07:30 FRA: Thales, Q1-Zahlen

08:00 DEU: MTU Aero Engines, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q1-Zahlen

08:00 CHE: Glencore, Q1-Umsatz

08:00 DEU: Stellantis, Absatz und Umsatz Q1

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q1-Umsatz

08:00 SWE: Vattenfall, Q1-Zahlen

10:00 DEU: ProSiebenSat.1, Hauptversammlung

10:00 DEU: Knorr-Bremse Hauptversammlung, München

10:00 DEU: Grenke, Hauptversammlung

10:00 DEU: Commerzbank, Hauptversammlung (online), Frankfurt/M. 10:00 DEU: DMG Mori, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Gea Group, Hauptversammlung

10:00 NLD: Qiagen, Call zu den Q1-Zahlen (15.00 h Analystenkonferenz) 10:30 DEU: PSI Software, Q1-Zahlen

10:30 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

10:30 AUT: Verbund, Hauptversammlung

11:00 DEU: Atoss Software, Hauptversammlung

12:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q1-Zahlen

12:30 USA: 3M, Q1-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q1-Zahlen

14:30 USA: McDonald's, Q1-Zahlen

14:30 USA: PayPal, Q1-Zahlen

15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung

15:00 USA: Citigroup Inc, Hauptversammlung

22:00 USA: Amazon, Q1-Zahlen

22:05 USA: Stryker, Q1-Zahlen

22:05 USA: Starbucks, Q1-Zahlen

22:05 USA: Mondelez International, Q1-Zahlen

22:15 USA: AMD, Q1-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Royal Unibrew, Q1-Zahlen

DNK: Carlsberg, Q1-Zahlen

ESP: CaixaBank, Q1-Zahlen

FRA: Imerys, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q2-Zahlen

USA: Paccar, Q1-Zahlen

USA: American Tower, Q1-Zahlen

USA: American Express, Investor Day

USA: Eli Lilly, Q1-Zahlen

USA: Corning, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Arbeitslosenquote 3/24

01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 3/24

01:50 JPN: Industrieproduktion 3/24 (vorab)

03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 4/23 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 4/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 3/24

07:30 FRA: Konsumausgaben 3/24

07:30 FRA: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Außenhandelspreise 3/24

08:00 DEU: Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), 3/24

08:00 DEU: Umsatz im Einzelhandel 3/24

08:30 HUN: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 3/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

09:00 CZS: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 AUT: BIP Q1/24

09:00 CHE KOF Konjunkturbarometer 4/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 4/24

10:00 ITA: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 POL: Verbrauchervertrauen 4/24 (vorab)

10:00 DEU: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

11:00 EUR: BIP Q1/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 ITA: Verbraucherpreise 4/24 (vorab)

14:30 USA: FHFA-Index 2/24

15:45 USA: MNI Chicago PMI 4/24

16:00 USA: Verbrauchervertrauen 4/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden

DEU: 6. Ostdeutscher Unternehmertag im Kongresshotel Potsdam, Potsdam

10:00 DEU: Nichtöffentliche Belegschaftsversammlung aller Standorte des größten deutschen Stahlherstellers Thyssenkrupp Steel u.a. mit Reden von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) und NRW-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU); der GBR rechnet mit rund 10 000 Teilnehmern, Duisburg

BEL: Informelles Treffen der EU-Minister und -ministerinnen für allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

LUX: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister und -Ministerinnen - 2. Tag, Luxemburg

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



