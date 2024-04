Das Human-Performance-Unternehmen ernennt Führungskräfte der C-Ebene, um Rekordwachstum und Dynamik in neuen Schlüsselmärkten zu fördern

Mit der Verlängerung der "Gratis-Tests" ist WHOOP das einzige Wearable, das ein Testen vor dem Kauf ermöglicht

WHOOP, das Human-Performance-Unternehmen, hat heute die Ausweitung seiner globalen Präsenz bekannt gegeben und beliefert jetzt 56 Märkte weltweit. Weitere Markteinführungen sind geplant. Ferner ist die WHOOP-App ab sofort auch auf Italienisch und Spanisch (Lateinamerika) in Ergänzung zu Englisch, Französisch und Deutsch verfügbar. Um das langfristige Wachstum und die Geschäftsdynamik zu unterstützen, hat WHOOP neue Führungskräfte für mehrere C-Positionen ernannt. Mit diesem Schritt will WHOOP noch besser seinem Anspruch gerecht werden, Menschen durch erstklassige Wearable-Technologie, umsetzbare Feedbacks und Empfehlungen zu helfen, ihre Ziele in den Bereichen Erholung, Schlaf, Aktivität und Gesundheit zu erreichen. Um den Einstieg zu erleichtern, bietet WHOOP derzeit eine einmonatige kostenlose Testphase an, die über WHOOP.com genutzt werden kann.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240429480137/de/

WHOOP continues "Free Trials" making it the only wearable to offer "Try Before You Buy". (Photo: Business Wire)

Globale Expansion von WHOOP

WHOOP hat seine Reichweite auf mehrere wichtige Märkte und Regionen vergrößert, in denen Nachfrage und Akzeptanz der Marke bei den Verbrauchern gestiegen ist, um seine globale Community bei der Entfaltung ihres Potenzials zu unterstützen. Verbraucherinnen und Verbraucher in Katar, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Hongkong, Israel, Korea und Taiwan können WHOOP jetzt direkt erwerben. Ab sofort wird die Marke auch in diese Märkte versenden und so ein nahtloses Erlebnis für seine Mitglieder schaffen.

Die Golfregion ist ein Schlüsselmarkt für das Wachstum der Marke. Laut Medi-Tech Insights wird für den digitalen Gesundheitsmarkt ein gesundes, zweistelliges Wachstum bis 2027 erwartet. Als marktführender Gesundheits- und Leistungsmonitor bietet WHOOP Coaching zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und zur Förderung von Verhaltensänderungen an.

Um die globale Expansion der Marke zu unterstützen, ist die WHOOP-App jetzt auch in Italienisch und lateinamerikanischem Spanisch verfügbar, neben den bisherigen Sprachversionen Englisch, Französisch und Deutsch. Weitere Sprachen werden folgen. Durch diese Erweiterung erhalten WHOOP-Mitglieder in aller Welt Zugang zu sämtlichen Inhalten und Funktionen in ihrer Muttersprache.

"WHOOP erlebt ein robustes Wachstum und eine beachtliche Dynamik insbesondere auf neuen Märkten rund um den Globus. Wir sind sehr erfreut, diese neuen Märkte zu erschließen und mehr als 125 Millionen Menschen Zugang zu WHOOP zu verschaffen", erklärt Will Ahmed, Gründer und CEO von WHOOP. "Dieses Marktwachstum und die Einführung der WHOOP-App in Spanisch und Italienisch sind nur der erste Schritt unserer internationalen Expansion. Unsere Teams darunter die, die von drei unserer neuesten Führungskräfte geleitet werden arbeiten jeden Tag für das Ziel, neue Märkte zu erschließen und neue Mitglieder von den Vorteilen unserer WHOOP-Mitgliedschaft zu überzeugen."

Neue Führungsspitze bei WHOOP

Um das langfristige Wachstum und die weltweite Expansion voranzutreiben, hat WHOOP mehrere neue Führungskräfte ernannt:

Ed Baker kommt als Chief Growth Officer zu WHOOP, nachdem sein bisheriges Unternehmen AnyQuestion übernommen wurde. Zuvor leitete Baker Wachstumsteams bei Facebook und Uber in Zeiten eines außergewöhnlichen Wachstums. Seit fast fünf Jahren ist er außerdem Mitglied des Board of Directors bei WHOOP. Baker wird die Anstrengungen leiten, die nächste Phase des Hyperwachstums bei WHOOP voranzutreiben.

kommt als Chief Growth Officer zu WHOOP, nachdem sein bisheriges Unternehmen AnyQuestion übernommen wurde. Zuvor leitete Baker Wachstumsteams bei Facebook und Uber in Zeiten eines außergewöhnlichen Wachstums. Seit fast fünf Jahren ist er außerdem Mitglied des Board of Directors bei WHOOP. Baker wird die Anstrengungen leiten, die nächste Phase des Hyperwachstums bei WHOOP voranzutreiben. Michener Chandlee ist ab sofort Chief Financial Officer bei WHOOP und setzt seine umfangreiche Expertise im Finanzbereich ein, um die strategische Finanzplanung und die betriebliche Exzellenz voranzutreiben. Vor seinem Wechsel zu WHOOP war Chandlee CFO bei Fanatics und trug fast 20 Jahre lang bei Nike in verschiedenen Führungspositionen Verantwortung, darunter Chief Risk Officer und CFO des Global Marketplace von Nike.

ist ab sofort Chief Financial Officer bei WHOOP und setzt seine umfangreiche Expertise im Finanzbereich ein, um die strategische Finanzplanung und die betriebliche Exzellenz voranzutreiben. Vor seinem Wechsel zu WHOOP war Chandlee CFO bei Fanatics und trug fast 20 Jahre lang bei Nike in verschiedenen Führungspositionen Verantwortung, darunter Chief Risk Officer und CFO des Global Marketplace von Nike. John Sullivanwurde zum Chief Marketing Officer befördert und bringt seine langjährige Erfahrung in den Bereichen Marketingstrategie und Markenentwicklung ein, um die Präsenz von WHOOP auf dem globalen Markt weiter zu steigern. Seit mehr als sieben Jahren ist Sullivan bei WHOOP tätig und hat in dieser Zeit das Direct-to-Consumer-Geschäft aufgebaut und alle Marketingfunktionen von Brand, Commercial, Lifecycle, Business Development und Accessories and Apparel geleitet. Vor seiner Tätigkeit bei WHOOP war er im Marketing bei Tracksmith, Puma und der Strategieberatungsfirma Monitor Group tätig.

Um mehr zu erfahren und zu erleben, wie WHOOP seinen Mitgliedern bei der Entfaltung ihres Potenzials helfen kann, besuchen Sie www.whoop.com. WHOOP ist jetzt noch bequemer erhältlich als je zuvor und kann auf Amazon.com sowie bei Best Buy und Dick's Sporting Goods bestellt werden.

ÜBER WHOOP

WHOOP, das Unternehmen für menschliche Leistungsfähigkeit, bietet einen tragbaren Gesundheits- und Fitness-Coach, der Menschen dabei hilft, ihre Ziele zu erreichen. Die WHOOP-Mitgliedschaft bietet erstklassige tragbare Technologie, umsetzbares Feedback und Empfehlungen in den Bereichen Erholung, Schlaf, Training und Gesundheit. WHOOP richtet sich an Profisportler, Fortune 500-CEOs, Führungskräfte, Fitnessbegeisterte, Militärbedienstete, systemrelevante Berufe und alle, die ihre Leistung verbessern wollen. WHOOP Unite ist eine umfassende Lösung zur Unterstützung von Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen durch Coaching, organisatorische Erkenntnisse und Gesundheitsprogramme. Studien zeigen, dass WHOOP das Verhalten positiv verändern, den Schlaf optimieren und physiologische Biomarker verbessern kann. WHOOP, wurde 2012 gegründet, ist in Boston ansässig und hat bereits mehr als 400 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgebracht. Die jüngste Finanzierungsrunde machte WHOOP zum wertvollsten eigenständigen Wearables-Unternehmen der Welt. Besuchen Sie WHOOP.com für weitere Informationen und folgen Sie WHOOP auf Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240429480137/de/

Contacts:

Taylor Georgeson

Jack Taylor PR

whoop@jacktaylorpr.com