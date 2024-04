The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.04.2024ISIN NameDE000HLB72S6 LB.HESS.THR.CARRARA05A/22DE000DFK0RK9 DZ BANK IS.C355 22/24DE0001053544 BAYERN LSA 20/24 S135SE0015938493 NORTH INV.GR 21/24 FLRDE000NLB3AV7 NORDLB 20/24XS2168625460 PEPSICO 20/24DE000HLB2TP9 LB.HESS.THR.CARRARA05E/20DE000DDA0YU8 DZ BANK IS.A1334XS2167007249 WELLS FARGO 20/25 FLRUSY7140VAA80 PT SAKA ENER.IN. 17/24XS1017435352 ABU DHABI NAT.E.14/24 MTNDE000NLB2H52 NORDLB GELDM.FRN 13/15US037833AS94 APPLE 14/24US66989HAG39 NOVARTIS CAPITAL 14/24DE000LB1P5F9 LBBW STUFENZINS 18/24US904764AX59 UNILEVER CAP. 17/24DE0009780528 LBBW FDSPORTFOLIO RENDITE INVESTMENTDE0009780536 LBBW FDSPORTFOLIO WACHST. INVESTMENTDE0009780510 LBBW FDSPORTF.KONTINUIT. INVESTMENTDE000LB33H32 LBBW FZA 22/24DE000A30V9N2 KRED.F.WIED.23/32 MTNXS2476266205 BCO SANTAND. 22/24FLR MTN