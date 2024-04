Der letzte Handelstag im April hat es noch einmal in sich. Heute veröffentlichen mit Covestro, Vonovia, Mercedes-Benz, Volkswagen, MTU und Adidas gleich sechs DAX-Konzerne frische Zahlen zum ersten Quartal - dazu kommen noch einige Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Anleger üben sich vor der Feiertagspause aber zunächst in Zurückhaltung. Nach dem ruhigen Wochenstart dürfte sich im DAX auch am Dienstag zunächst wenig tun. Im April hat der heimische Leitindex bisher rund zwei Prozent verloren ...

